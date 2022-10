Ebern: Kindergartenkinder vermissen mannshohen Playmobil-Piraten

Einen schändlichen Diebstahl meldete die Polizeiinspektion Ebern im Landkreis Haßberge. Dort wurde am Wochenende im Hof des Eberner Kindergartens "Kinderhaus Wunderland" in der Albrecht-Dürer-Straße eine 1,60 Meter große Playmobil-Piratenfigur gestohlen, die zum Piratenschiff des Kindergartens gehörte. Sollte jemand Angaben zu den unbekannten Tätern haben, die über die Abgrenzung gestiegen waren, oder zum Verbleib des verschwundenen Piraten, so ist die Polizei Ebern "rund um die Uhr" telefonisch erreichbar, hieß es von der Polizei.

Kinder entwerfen eigenes Fahndungsbild

Am Montag mussten die rund 60 Kinder der integrativen Einrichtung leider feststellen, dass dieser gestohlen wurde. Die Vorschulkinder alarmierten die Polizei, haben nach Spuren gesucht und heute ein Fahndungsbild entworfen. Neben der Polizei hatte sich der Kindergarten auch an BR24 gewandt, um einen Aufruf zu starten.

Pirat ist das Maskottchen des Innenhofs

Der Kindergarten hatte ein Piratenschiff von der Playmobil Stiftung gewonnen. Erst im April wurde es feierlich eingeweiht. Das Wunderland musste eineinhalb Jahre auf einen Garten zum Spielen verzichten, da die Außenanlagen bedingt durch Corona und Lieferengpässe nicht fertig gestellt werden konnten. Bis heute ist der Spielbereich rund um das Piratenschiff das einzige Stück des Außenbereichs, das von den Kindern genutzt werden kann. Da die Einrichtung auch integrative Kinder betreut, wurde das Piratenschiff auch extra für Kinder mit Gehbehinderung konzipiert.