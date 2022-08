Ebermannstadt statt Hongkong: Weltcup der Kunstradfahrer steigt

In Ebermannstadt im Landkreis Forchheim findet an diesem Wochenende der 3. Weltcup im Kunstradfahren statt. Ursprünglich war Hongkong als Austragungsort dafür vorgesehen. Die Veranstalter mussten jedoch aufgrund der Corona-Lage die Ausrichtung absagen. Daraufhin bewarben sich der Ort in der Fränkischen Schweiz und das italienische Rom um den Weltcup.

Lukas Kohl: Kunstrad-Weltmeister aus Ebermannstadt

Die Initiative für die Bewerbung von Ebermannstadt geht auf den fünfmaligen Weltmeister Lukas Kohl zurück, der im benachbarten Kirchehrenbach zuhause ist. Auf dem Heimweg von einem Weltcup in der Slowakei sei ihm im April die Idee als Ersatzort für Hongkong einzuspringen gekommen. Kohl wird damit als Teilnehmer und Mitveranstalter in der Fränkischen Schweiz antreten.

Deutsche Kunstradfahrer bereiten sich vor

Bereits ab Freitag wird sich die Elite der deutschen Kunstradfahrer in Ebermannstadt auf die Wettkämpfe vorbereiten. Austragungsort ist die Stadthalle.

Von 2016 bis 2021 holte sich Lukas Kohl jährlich den Titel des Weltmeisters und den will er auch in Ebermannstadt behaupten. Jeweils den 1. Platz belegte er im März beim East European Cup in Prag, beim 1. Weltcup im slowakischen Komarno und unter anderem bei der EM-Qualifikation in Langenselbold. Jüngster Titel im Juli: Bayerischer Meister.