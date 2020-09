Ebermannstadt: Hundefrisörin überzeugt bei Start-Up-Wettbewerb

Haare schneiden, Waschen und Krallen kürzen gehören bei Siw Jürgensen zum täglichen Programm. Die gebürtige Unterfränkin aus Weißenburg hat sich im vergangenen Jahr mit einem Hundefrisörsalon in Ebermannstadt im Landkreis Forchheim selbstständig gemacht.

Tierliebhaberin wird zur Hundefrisörin

Denn Jürgensen liebt Hunde über alles. Und weil sie nie ein Tier einschläfern könnte, kam die Arbeit als Veterinär für sie nie in Frage. Hundefrisör schien für sie am geeignetsten. Die Ausbildung absolvierte Jürgensen innerhalb von 450 Stunden in den USA, wo die 34-Jährige lange Zeit gelebt hat.

Hundefrisörsalon: Zuerst in Arizona, dann in Ebermannstadt

In Phoenix im Bundesstaat Arizona eröffnete sie dann ihren ersten Hundefrisörsalon. Weil sie während der Zeit an chronischer Borreliose erkrankte, gab sie ihr Geschäft auf und kehrte mit ihrem Mann im vergangenen Jahr nach Deutschland zurück. Hier startete sie noch einmal mit einem Hundefrisörsalon durch.

Auszeichnung bei Start-Up-Wettbewerb

Inzwischen hat die Hundefrisörin rund 200 Kunden, die mit ihren Hunden regelmäßig zum Waschen oder Schneiden vorbeikommen. Eine Behandlung kostet rund 60 Euro. Ihre Idee kommt auch bei der Stadt Ebermannstadt an. Hier ist sie bei einem Start-Up-Wettbewerb auf dem zweiten Platz gelandet. Nun will sie ihren Frisörsalon noch weiter ausbauen.

Tagesstätte für Hunde: Hundesalon soll ausgebaut werden

Bis zum nächsten Jahr soll das Gebäude in Ebermannstadt umgebaut werden. Denn Jürgensen will ihr Unternehmen vergrößern: Es soll noch ein Hunde-Shop und eine Tagesstätte für Hunde dazu kommen.