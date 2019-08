Eberhofer-Tourismus in Frontenhausen

Jeden Samstag kommt ein Bus nach Frontenhausen im Kreis Dingolfing-Landau, voll besetzt mit Touristen. Sie alle sind Fans der Eberhofer-Filme und wollen die Drehorte besichtigen. In dem kleinen Markt in der Nähe von Dingolfing wird der Kinofilm nämlich hauptsächlich gedreht. Jetzt läuft der neue Eberhofer-Krimi "Leberkäsjunkie" in den Kinos an und Frontenhausen freut sich schon auf die nächsten Touristen.

Frontenhausen alias Niederkaltenkirchen

Die Eberhofer-Filmtouristen werden mit Bussen in den Ort gebracht. Im Film heißt er nicht Frontenhausen, sondern Niederkaltenkirchen. Der Bürgermeister führt durch den Ort - der echte. Er kann selbst kaum fassen, wie berühmt sein Markt mittlerweile ist.

"Wir waren selbst alle überrascht, dass das so funktioniert, dass das so Kult ist in Bayern." Franz Gassner, Bürgermeister Frontenhausen

Bus-Tour mit vielen jungen Fans

Auffallend viele junge Fans machen sich bei der Drei-Stunden-Tour auf die Suche nach dem Film-Dorfpolizisten Franz Eberhofer. Der erste Weg führt sie direkt in die Metzgerei Simmerl, die in echt natürlich anders heißt. Dort versorgt sich Eberhofer mit den Kult-Leberkässemmeln. Für die Dreharbeiten muss die Metzgerei immer wieder stundenlang geschlossen werden. Aber der Ausfall kommt schnell wieder rein, betont eine Verkäuferin.

Frontenhausen wird regelmäßig "abgeschminkt"

Dann geht‘s auf den Marktplatz. Und hier wird das große Geheimnis der Filmkulisse Frontenhausen gelüftet: Für die Filme werden die Rattan-Möbel weggebaut, dafür kommen Plastikstühle hin, erzählt der Bürgermeister. Die Geranien müssen abgehängt werden, weil Frontenhausen für die Eberhoferfilme richtiggehend "abgeschminkt" wird. "Wir sind eigentlich wesentlich schöner als es in den Filmen dargestellt wird", sagt Bürgermeister Franz Gassner und das bestätigen auch die Touristen.