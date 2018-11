Eberhard Schellenberger bekommt Frankenwürfel

Der Redaktionsleiter des BR-Regionalstudios Mainfranken, Eberhard Schellenberger, Staatsminister a.D. Hans Maurer und Bezirkstagspräsident a.D. Günther Denzler sind heute in Thurnau im Landkreis Kulmbach mit dem Frankenwürfel ausgezeichnet worden. Sie erhielten den Porzellanwürfel mit den Wappen der drei fränkischen Regierungsbezirke für ihren prägenden fränkischen Charakter.

Unterfranke Eberhard Schellenberger – Liebe zur Heimat mit gesunder Kritik

Der Redaktionsleiter des Regionalstudios Mainfranken, Eberhard Schellenberger, bekommt den Frankenwürfel für Unterfranken. Schon als Kind sei er ein großer Geschichtenerzähler gewesen, sagt Schellenberger von sich selbst. 1977 gründete der Bayerische Rundfunk sein Regionalstudio in Würzburg. Seit 1980 ist Schellenberger dort an Bord, erst als freier Mitarbeiter, ab 1983 als Redakteur und seit 1996 als Redaktionsleiter.

"Eberhard Schellenberger verbindet bei seiner Arbeit seine Liebe zur Heimat mit gesunder Kritik, die einem Journalisten zu Eigen sein muss", so Unterfrankens Regierungspräsident Paul Beinhofer in seiner Laudatio. Selbst umschreibt Schellenberger seine Aufgabe so: "Inhaltlich nah am Nutzer unserer Angebote, mit einer kompetenten menschlichen Berichterstattung, in kritischer Liebe zur Heimat." Ehrenamtlich organisiert er außerdem das größte bayerische Kinderfest – das "Internationale Würzburger Kinderfest" – und gestaltet auch das Bühnenprogramm.

"Wir gratulieren Eberhard Schellenberger von Herzen zu dieser Auszeichnung! Als Leiter des Regionalstudios Mainfranken prägt Eberhard Schellenberger die fundierte Berichterstattung aus der Region seit Jahrzehnten maßgeblich – unter anderem als 'die' Stimme von 'Mittags in Mainfranken' auf Bayern 1. Eberhard Schellenberger steht für lebendigen Qualitätsjournalismus aus der Region mit der ganz eigenen gleichsam hochklassigen wie unprätentiösen fränkischen Note." Kathrin Degmair, Leiterin BR-Studio Franken

Oberfranke Günther Denzler – altfränkischer Politiker

"Der Frankenwürfel rollt in diesem Jahr nach Pödeldorf in den Landkreis Bamberg zu einem Mann, der sich Zeit seines Lebens mit Herzblut für Oberfranken eingesetzt hat", heißt es in der Laudatio der oberfränkischen Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz. Gemeint ist Günther Denzler (CSU), ehemals Bamberger Landrat und langjähriger oberfränkischer Bezirkstagspräsident.

Altfränkisch, beharrlich, geschickt und klug, durchsetzungsstark und nie den Überblick verlierend – so beschreibt die Regierungspräsidentin den Preisträger. Ob der "Tag der Franken" oder der Wettbewerb zur Suche nach dem "Oberfränkischen Wort des Jahres" – besonders Initiativen und Projekte, die die kulturelle Vielfalt in Oberfranken veranschaulichen, haben Denzler immer begeistert, so Piwernetz.

Mittelfranke Hans Maurer – Botschafter Frankens in München

Ein waschechter "Glubberer" bekommt für Mittelfranken den Frankenwürfel verliehen. Seit 1947 hat Hans Maurer (CSU) kein Heimspiel des 1. FC Nürnberg verpasst. Als der Staatsminister a.D. von seiner Auszeichnung erfuhr, sagt er nur: "Braucht's das? Bin ich wirklich würdig?" 1970 ist Maurer in den Bayerischen Landtag eingezogen und stand von 1990 bis 1993 an der Spitze des Landwirtschaftsministeriums.

Er habe "stets ein offenes Herz für die Sorgen und Nöte seiner Mitbürger. Seinen Mitbürgern trat er dabei oft mit feinsinnigem Humor entgegen, in der Öffentlichkeit bewies er sein kabarettistisches Talent", so Mittelfrankens Regierungspräsident Thomas Bauer in seiner Laudatio. Maurer erfülle nicht nur die drei für den Frankenwürfel geforderten Ws "wendig, witzig und widersprüchlich". Er sei auch "warmherzig, wohlwollend und wertschätzend", so Regierungspräsident Bauer. Ein echter Botschafter Frankens in München.

Wendig, witzig, widersprüchlich

Seit 1985 wird die kantige Auszeichnung alljährlich an je einen Ober-, einen Mittel- und einen Unterfranken verliehen. Die aus einem Porzellanwürfel mit den Wappen der drei fränkischen Regierungsbezirke bestehende Auszeichnung wird an Persönlichkeiten verliehen, bei denen das Prägende des fränkischen Charakters besonders deutlich zum Ausdruck kommt: das Wendige, das Witzige und das Widersprüchliche.

Form und Name der Auszeichnung gehen auf eine Essaysammlung von Hans Max von und zu Aufseß aus dem Jahr 1983 zurück: "Der Franke ist ein Gewürfelter". Dotiert ist der Frankenwürfel nicht. Aber es ist Tradition, dass alle Preisträger zusammenkommen, wenn neue Franken "gewürfelt" werden. Gefeiert wird das mit einem großen Gansessen.