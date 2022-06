Ebensfeld: Mann überquert Gleisbett und wird tödlich verletzt

In Ebensfeld im Landkreis Lichtenfels ist am Freitagvormittag ein 53-jähriger Mann beim Überqueren von Bahngleisen tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Mann das Gleisbett am Bahnhof Ebensfeld, um auf den gegenüberliegenden Bahnsteig zu gelangen.

53-Jähriger stirbt in Krankenhaus

Zeitgleich fuhr eine Regionalbahn in den Bahnhof ein und erfasste den Mann trotz eingeleiteter Notbremsung. Der Verunfallte wurde vor Ort durch einen Notarzt und den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Dort starb er im Laufe des Vormittags. Die Gleise waren für die Unfallaufnahme knapp drei Stunden lang gesperrt.