"Earth Night": Wo in Oberfranken das Licht ausgeht

Bei der bundesweiten Aktion "Earth Night" gehen am Dienstagabend in ganz Deutschland wieder die Lichter aus. Zahlreiche Städte und Gemeinden schalten dann die Beleuchtungen von Bauwerken und Sehenswürdigkeiten ab. Es ist ein Zeichen gegen Lichtverschmutzung und für den Klimaschutz. Wie unter anderem in Mittelfranken wird auch in Oberfranken das Licht ausgeknipst.

Hofer Rathaus bleibt dunkel

In der Stadt Hof wird von 22 Uhr bis zur Morgendämmerung an Freiheitshalle, Rathaus und Stadtbücherei auf die Beleuchtung verzichtet, erklärt der Hofer Stadtsprecher Hannes Krug. Auch die evangelische Michaeliskirche und die Volkshochschule (VHS) beteiligen sich.

Earth Night: Nachwanderung und Sternebeobachtung in Hof

Daneben machen zwei Hofer Vereine mit Aktionen wie einer Nachtwanderung und einer Sternebeobachtung auf die Lichtverschmutzung aufmerksam. Außerdem sind alle Privatpersonen aufgerufen, sich an der "Earth Night" zu beteiligen. "Bereits das Herunterlassen von Rollos, das Ausknipsen von Gartenbeleuchtung und das Ausschalten von Leuchtwerbung und Fassadenbestrahlung kann Lichtverschmutzung in der Natur vermeiden helfen", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Hof.

Bewusst erleben könne man die "Earth Night" auch ganz einfach dadurch, dass Fernseher und Computer ausblieben und man im Freien die Geräusche und die Dunkelheit der Nacht aktiv wahrnehme. Der Beobachtungsabend an der Sternwarte Hof findet von 21 bis 23 Uhr statt. Die Sektion Hof des Deutschen Alpenvereins organisiert für Mitglieder eine kleine Nachtwanderung im Dunkeln.

Lichtenfels: Fassadenbeleuchtungen werden abgeschaltet

Auch die Stadt Lichtenfels beteiligt sich an der Aktion Earth Night. Am Dienstagabend werden die Fassadenbeleuchtungen am historischen Rathaus, am Stadtschloss und den Tortürmen abgeschaltet. Außerdem werde die Straßenbeleuchtung ab 22 Uhr auf die Hälfte des normalen Werts reduziert, sagte Stadtbaumeister Gerhard Pülz dem Bayerischen Rundfunk.

Die Stadt Lichtenfels hatte bereits im vergangenen Jahr an der Aktion teilgenommen. Lichtverschmutzung und der schonende Umgang mit Ressourcen seien für die Stadt generell wichtige Themen, so Lichtenfels Stadtbaumeister Gerhard Pülz weiter.

Earth Night will auf Lichtverschmutzung aufmerksam machen

Die Aktion "Earth Night" will nach eigenen Angaben auf die exzessive Nutzung von Kunstlicht und seine Folgen und Probleme für Mensch, Umwelt und Natur aufmerksam machen. Für eine Nacht soll in den teilnehmenden Städten das menschengemachte Licht so weit wie möglich reduziert werden.