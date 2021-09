Earth Night-Initiator Philipp: "Völlig verschwendetes Licht"

Manuel Philipp engagiert sich seit Jahren mit der Initiative "Paten der Nacht" gegen Lichtverschmutzung. Am heutigen Neumondtag ruft er zum zweiten Mal die Earth Night aus: Ab 22 Uhr sollen so viele Leuchtquellen wie möglich abgeschaltet werden. BR-Moderatorin Anja Wolf hat mit Manuel Philipp gesprochen.

Anja Wolf: Herr Philipp, Sie haben viele Kommunen eingeladen, bei der Earth Night mitzumachen. Was möchten Sie damit erreichen?

Manuel Philipp: Wir wollen damit erreichen, dass das Thema Lichtverschmutzung und das, was Licht nachts mit den Lebewesen, also Tieren, Pflanzen aber auch mit uns Menschen macht, ins Bewusstsein der Menschen gerät und zu einer Sensibilisierung führt. Über die Earth Night und die Tatsache, dass eine ganze Nacht lang das Licht ausgemacht wird, kann man auf der einen Seite erfahren, wie es überhaupt aussieht, wenn alles dunkel ist, um mal den Vergleich zu haben gegenüber der ansonsten so überbeleuchteten Welt.

Zum anderen besteht die Möglichkeit, dass jeder über seinem Hausdach - selbst aus dem Zentrum Münchens - den Sternenhimmel so sehen kann, wie man ihn eigentlich nur noch am Meer oder im Gebirge sieht. Für die jungen Leute, die heute in der Stadt aufwachsen, ist es normal, dass da oben nichts mehr leuchtet. Der Sternenhimmel ist aber da, wir verdecken ihn uns nur durch das ganze Licht.

Anja Wolf: Sie haben vom Einfluss auf Menschen, Pflanzen, Tiere gesprochen. Wem schadet die Dauerbelichtung denn ganz besonders - und welche Folgen hat das?

Manuel Philipp: Definitiv am allermeisten den Insekten. Schätzungen zufolge haben wir in Deutschland pro Jahr rund 800 Millionen tote Insekten, die an das Licht schwirren, dort nicht mehr wegkommen und dann aus Erschöpfung sterben. Die meisten davon sind Bestäuber - und die brauchen wir, um überhaupt eine Lebensgrundlage zu haben. Außerdem fehlen diese Insekten der ganzen Lebewesen-Population, die als Hauptnahrungsquelle gesehen werden kann. Insofern richten wir doppelten Schaden an. Kurzfristig bei den Insekten in den Nahrungsketten - und langfristig auch bei uns Menschen.

Die zweite große Komponente ist der Schlaf, der bei allen tagaktiven Lebewesen leidet, darunter auch bei uns Menschen. Wenn wir keine dunkle Nacht haben und der Körper nicht mehr merkt, dass der Wechsel von Hell zu Dunkel erfolgt, ist der Schlaf nicht so erholsam, wie er sein könnte. Das führt mittel- bis langfristig zu Krankheiten. Und die dritte Komponente ist die Energie, die wir verbrauchen für dieses ganze Licht, wobei etwa ein Drittel der gesamten Beleuchtung für die Katz ist. Das ist völlig verschwendetes Licht, das jede Nacht nutzlos vor sich hin leuchtet.

Anja Wolf: Jetzt haben wir in Bayern schon Gesetze, die unnötige Beleuchtungen verbieten. Würden Sie sagen, diese Gesetze sind nicht gut genug?

Manuel Philipp: So ist es. Erstens sind die Gesetze nicht direkt an die Kommunen kommuniziert. Das heißt, es gibt heute noch Kommunen, in denen Rathäuser, Schulen und andere öffentliche Gebäude nach 23 Uhr beleuchtet sind - trotz dieses Gesetzes, das schon seit zwei Jahren existiert. Zweitens ist es in der Bevölkerung kaum bekannt - das wird dann also auch nicht gemeldet an die Behörde oder ans Landratsamt. Aber auch im Gesetz an sich sind Artikel, die keine Grenzwerte aufweisen. Da steht nur drin, dass man Licht so installieren muss, dass es die Arten nicht gefährdet. Aber wo fängt das an und wo hört es auf? Wo kann man einen Grenzwert setzen?

Anja Wolf: Auf der anderen Seite: Licht im Dunkeln - das ist für uns Menschen natürlich auch wichtig, damit wir uns sicher fühlen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin als Fußgängerin nachts unterwegs, dann finde ich eine Straßenbeleuchtung schon angenehm. Was wäre Ihr Vorschlag, wie man das alles unter einen Hut bekommen könnte?

Manuel Philipp: Eigentlich wäre das ganz einfach. Wir haben durch die vielen Umrüstungen auf LED den gleichen Effekt, den wir überall haben. Sobald wir eine Möglichkeit haben, etwas zu sparen, wird einfach viel mehr davon installiert. Außerdem wird dieses Sicherheitsgefühl natürlich auch angetrieben durch die Energieversorger. Denn die haben ja gar kein Interesse daran, nachts weniger Strom zu verkaufen.

Wenn ich nun plötzlich deutlich sparsamere LED habe, dann ist die Frage, was ein Energieversorger macht. So geht die Beratung immer in Richtung: Mach es mal heller und sei auf der sicheren Seite. Das Ergebnis ist eine Überbeleuchtung. Die Lösung wäre, dass man viel weniger Licht auf die Straßen wirft. Das heißt: Gehwege beleuchten, viele Lichtpunkte setzen - durchaus etwas mehr als jetzt - dafür aber sehr schwach, und so eine gleichmäßige und nicht blendende Ausleuchtung hinbekommen.

Anja Wolf: Wie wird die Earth Night bei Ihnen in der Region angenommen?

Manuel Philipp: Wir haben in den letzten Wochen 400 Kommunen in Deutschland und Österreich angeschrieben - und wir sind jetzt bei einem Stand von etwa 100 Städten und Gemeinden, die sich an der Earth Night beteiligen. Davon sind wiederum sechs Gemeinden in Deutschland dabei, die auch die komplette Straßenbeleuchtung in dieser Nacht abschalten. Das find ich super, dass sich das sechs Gemeinden trauen und damit auch klar und deutlich ein Signal setzen, dass wir eben keine generelle Straßenbeleuchtungs-Pflicht haben, sondern nur eine Verkehrssicherungs-Pflicht - und die kann ich auch auf anderen Wegen herstellen. Die machen das vor - und wir sind gespannt, was da an Rückmeldungen kommt.

Anja Wolf: Herr Philipp, vielen Dank für das Gespräch und eine gute Nacht!