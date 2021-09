"Earth Night" - in Regensburg und Roding gehen die Lichter aus

Am Dienstag findet in Deutschland und Österreich zum zweiten Mal nach 2020 die "Earth Night" statt. Zwei Städte in der Oberpfalz beteiligen sich an der Aktion. Die künstliche Beleuchtung soll die ganze Nacht abgestellt werden. Damit soll auf die negativen Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf Mensch, Tier und Umwelt aufmerksam gemacht werden.

Zwiespalt zwischen Sicherheit und Umweltschutz

Heute Nacht bleiben der Kirchturm und das Rathaus von Roding im Landkreis Cham unbeleuchtet. Die Stadt wolle einen Beitrag leisten gegen Lichtverschmutzung, sagte die Bürgermeisterin von Roding, Alexandra Riedl (FW), dem BR. Allerdings gebe es auch ein Spannungsverhältnis zwischen dem angestrebten Umweltschutz und der Sicherheit der Bürger. So müssten die Straßenlaternen schon aus rechtlichen Gründen nachts eingeschaltet bleiben. Außerdem sei die Beleuchtung wichtig für das Sicherheitsgefühl der Menschen.

Im Gegenzug steht aber natürlich auch, dass diese Lichteinstrahlung sowohl für den menschlichen Körper, als auch natürlich für die Tiere und die Insekten nicht gut ist. Alexandra Riedl, Bürgermeisterin Roding

Stadtrat diskutiert über Lichtverschmutzung

Immer wieder gebe es in Roding Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, ob denn neue Straßenlaternen aufgestellt würden, sagt Riedl. Anderen sei es dagegen bereits zu hell, es werde überhaupt nicht mehr dunkel im Stadtgebiet, sagten sie. Deshalb habe sich der Stadtrat immer wieder mit dem Thema beschäftigt, so die Bürgermeisterin. Mittlerweile habe man an manchen Stellen in Roding auf warmes Licht bzw. auf Lampen mit anderen Lichtfarben umgestellt. Auch überlege man, ob Lichtquellen, die über Bewegungsmelder gesteuert werden, Sinn machen. So würde es nur dann hell, wenn es auch nötig ist, sagt Riedl.

Regensburg mit Rahmenprogramm zur "Earth Night"

Die Stadt Regensburg schaltet ab 22 Uhr Lichter aus, wie sie mitteilte. Vor allem die Beleuchtung oder Bestrahlung von Kirchen, Denkmälern, Parkplätzen sowie anderen städtischen und touristischen Anlagen werde ausgesetzt, heißt es von der Stadt.

Als Rahmenprogramm zur Earth Night kann zudem ab 19.30 Uhr die Ausstellung "Astrofotografie" in der Säulenhalle des Thon-Dittmer-Palais' besichtigt werden. Von 21.30 bis 23 Uhr lädt die Sternwarte Regensburg zum Sternegucken ein.

Licht bleibt die ganze Nacht aus

Anders als bei der Earth Hour im März, bei der das Licht für eine Stunde abgeschaltet wird, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, soll bei der Earth Night die künstliche Beleuchtung die ganze Nacht abgestellt werden, um auf die negativen Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt aufmerksam zu machen.

Die Aktion wurde von der Initiative "Paten der Nacht" ins Leben gerufen. Sie setzt sich gegen Lichtverschmutzung und für den Schutz von Nachtschwärmern und Insekten ein, hieß es.