Earth Night: Am Dienstag soll die Erde ab 22 Uhr dunkler werden

Zunächst einmal geht es Manuel Philipp und seinen Mitstreitern von den "Paten der Nacht" darum, dass am Dienstag um 22 Uhr so viele Leuchten wie möglich abgeschaltet werden. Am liebsten auf der ganzen Erde, aber natürlich vor allem in den besonders hellen Industrieländern der Nordhalbkugel.

"Wir wollen eben einerseits ein bisschen provokativ sagen: Die ganze Nacht alles aus. Aber das sorgt natürlich auch dafür, dass darüber diskutiert wird und ich glaube, dass die Diskussion zum Thema Lichtverschmutzung sehr wichtig ist," meint Philipp, der die Earth Night im September 2020 zum ersten Mal ausgerufen hatte.

Zu viele Lichtquellen verhindern "echte" Dunkelheit

Philipp ist ein Nachtmensch. Wenn die Sonne untergeht und er den Sternenhimmel bei sich zu Hause im Chiemgau sieht, kommt er zur Ruhe. Die Wahrnehmung sei in der Dunkelheit geschärft, er nehme alles viel bewusster wahr. Doch sein Hobby, die Astronomie, sei immer stärker beeinträchtig. Das hänge mit der Lichtverschmutzung zusammen, sagt der Physiker, der zugleich eine Werbeagentur betreibt. Wenn Philipp auf einer Anhöhe in der Nähe seines Wohnortes in Rimsting steht, sieht er die Lichtglocken der Städte ringsum - allen voran München und Rosenheim. Das nimmt der Nacht viel Dunkelheit.

Hinzu kommen die unzähligen Lichtquellen aus den Orten des Chiemgaus: Straßenlaternen, Flutlichter der Sportplätze und die Strahler an der Kampenwandbahn. "Die Strahler sind alle zu hoch aufgereiht, die dürften von hier oben alle gar nicht direkt zu sehen sein," meint Philipp. Lichtquellen, die einfach diffus in alle Richtungen strahlen, seien pure Verschwendung, von Energie und Dunkelheit.

Lichtverschmutzung schadet Organismen

Doch es geht nicht um die Dunkelheit an sich oder um den Genuss des Sternenhimmel als solches. Jeder kennt die Schwärme von Nachtfaltern, die um künstliche Lichtquellen kreisen und dabei vielfach an Erschöpfung sterben oder leichte Beute für Räuber werden. Es geht den "Paten der Nacht" mit ihrer Initiative vor allem auch um die Artenvielfalt.

Welche Folgen die Lichtverschmutzung für die Umwelt hat, untersucht etwa der Ökologe Franz Hölker am Leibniz-Institut in Berlin, an dem eine Arbeitsgruppe über die Lichtverschmutzung und die Ökophysiologie eingerichtet wurde. Fast alle Lebewesen seien auf den natürlichen Wechsel von Hell und Dunkel eingestellt, erklärt der Forscher. Das Leben auf diesem Planeten hat einen Takt, das Licht bestimmt den Rhythmus. "Sie gleichen Körperfunktionen und Verhalten mit der Tages- und Jahreszeit ab", sagt Hölker.

Der Wechsel von Tag und Nacht beeinflusst bei Tieren den Herzschlag, die Körpertemperatur, den Hormonhaushalt sowie den Schlaf-Wach-Zyklus. Außerdem bestimmt das Licht die Ruhe- und Aktivitätsphasen, Nahrungssuche und Fortpflanzung. Seit drei Milliarden Jahren geht das nun so, natürliches Licht synchronisiert und ordnet das Leben auf diesem Planeten. Und der Mensch hat nur Jahrzehnte gebraucht, um das alles durcheinanderzubringen.