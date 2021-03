Earth Hour - Licht aus für den Klimaschutz

Dutzende Städte und Gemeinden in Bayern beteiligen sich am Samstag an der sogenannten Earth Hour, darunter auch einige in Niederbayern und der Oberpfalz. Um 20.30 Uhr gehen an bekannten Gebäuden und Wahrzeichen für eine Stunde die Lichter aus.

Licht aus in Regensburg, Neumarkt und Parsberg

In Regensburg beispielsweise wird die öffentliche Beleuchtung am Dom, auf der Unterseite der Steinernen Brücke und am Turm des Alten Rathauses abgeschaltet. In Neumarkt werden ebenfalls am Rathaus und am Münster St. Johannes die Lichter für eine Stunde ausgehen, in Parsberg im Landkreis Neumarkt auf der Burg.

Passau und Deggendorf schalten Beleuchtung aus

In Niederbayern wird unter anderem in der Stadt Passau an einigen Sehenswürdigkeiten die Beleuchtung ausgeschaltet - an der Veste Oberhaus, am Stephansdom, an der Wallfahrtskirche Mariahilf und am Rathaus. Die Stadt Deggendorf beteiligt sich mit dem Alten Rathaus.

"Earth Hour" setzt Zeichen für Klimaschutz

Initiiert wird die "Earth Hour" von der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF (World Wildlife Fund). Ziel ist es, ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Die Aktion findet seit 2007 jedes Jahr im März statt.