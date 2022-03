"Earth Hour": Ein Stadtteil soll stockdunkel werden

Die Stadt Hof beteiligt sich am Samstag an der weltweiten Umweltschutz-Aktion "Earth Hour". Dabei wird der Stadtteil Wölbattendorf komplett verdunkelt. Die gesamte Straßenbeleuchtung wird ab 20.30 Uhr für eine Stunde ausgeschaltet. Außerdem sollen alle Bürger und Bürgerinnen in Wölbattendorf für eine Stunde das Licht auslassen. Dazu ruft die Stadt Hof in persönlichen Briefen an die Bewohner auf.

Polizei und Feuerwehr sorgen für Sicherheit

Eine Drohne wird die Aktion filmisch begleiten. Die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei werden die Sicherheit während der Verdunkelungsaktion gewährleisten, teilte die Stadt mit. Wölbattendorf biete sich für diese Aktion an, da hier keine Durchgangsstraße quere. Ziel der weltweiten "Earth Hour" sei es, auf die Probleme aufmerksam zu machen, die durch Lichtverschmutzung für Umwelt, Mensch und Tier auftreten.

Auch Fassadenbeleuchtungen werden ausgeknipst

Unter anderem wird am Samstagabend in Hof die Fassadenbeleuchtung von Rathaus, der Volkshochschule (VHS), der beiden Innenstadt-Kirchen St. Michaelis und St. Marien, der Freiheitshalle, des Theaters sowie eines Architekturbüros abgestellt. Die Stadt Hof lädt Privatleute, Unternehmen, Gastronomie, Einzelhandel, Vereine und Institutionen zum einstündigen Licht-Verzicht ein. Dazu kann man sich auf einer Plattform registrieren.

"Bereits das Herunterlassen der Jalousien, das Ausknipsen von Gartenbeleuchtung und das Ausschalten von Leuchtwerbung, Schaufensterbeleuchtung und Fassadenbestrahlung hilft Lichtverschmutzung in der Natur zu vermeiden", heißt es in der Pressemitteilung aus dem Hofer Rathaus.