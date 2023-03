"Earth Hour": Diese Kommunen beteiligen sich

Auch in Niederbayern und der Oberpfalz wird am Samstag Abend um 20.30 Uhr an verschiedenen Sehenswürdigkeiten für eine Stunde das Licht ausgeknipst. Hintergrund ist die sogenannte "Earth Hour". Damit soll ein Zeichen für mehr Klimaschutz gesetzt werden.

Öffentliche Gebäude und Kirchen verzichten auf Beleuchtung

In Niederbayern beteiligen sich nach Angaben der Umweltstiftung WWF folgende Städte an der Aktion (Stand: 24.03., 10.30 Uhr): Straubing (Stadtturm), Passau (Veste Oberhaus, Stephansdom, Wallfahrtskirche Mariahilf, Rathaus), Vilshofen an der Donau (Stadtturm, Stadtpfarrkirche), Freyung (Kirchenbeleuchtung), Vilsbiburg (Kirchturm der Pfarrkirche, Stadtturm, Rathaus, Stadtplatz). Daneben beteiligen sich die Städte Landshut und Pfarrkirchen.

Manche Sehenswürdigkeiten wegen Energiekrise nicht angestrahlt

In der Oberpfalz sind die Städte Regensburg (Steinerne Brücke, Altes Rathaus, Dom), Tirschenreuth (Klettnersturm, Fischhofbrücke, Kirchturm der Stadtpfarrkirche), Kemnath (Kirche, Stadtmauer am Stadtgraben), Parsberg (Burg), Roding und Furth im Wald dabei. Manche Sehenswürdigkeiten werden abends und in der Nacht wegen der Energiekrise aktuell ohnehin nicht angestrahlt. Passau beispielsweise schaltet erst seit Anfang März die Beleuchtung an einzelnen öffentlichen Gebäude wieder an.

Auch Firmen und Privathaushalte sind dazu aufgerufen, bei der "Earth Hour" mitzumachen.

💡 Hintergrund:

Die Earth Hour ist eine regelmäßig stattfindende Klima- und Umweltschutzaktion, die der WWF ins Leben gerufen hat. Alles begann 2007 in Sydney: Mehr als 2,2 Millionen australische Haushalte nahmen am 31. März 2007 an der ersten Earth Hour teil. Die Idee dahinter ist ganz einfach: Einmal im Jahr schalten Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus. 2009 nahmen mit Berlin, Bonn und Hamburg die ersten deutschen Städte teil. Am letzten Samstag im März gehen seitdem jedes Jahr um 20.30 Uhr Ortszeit auch in Deutschland für eine Stunde die Lichter aus. Eine dunklere Nacht ist für Tiere und Menschen gesünder.