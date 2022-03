Earth Hour 2022: Auch Privathaushalte sollen sich beteiligen

Auch in vielen mittelfränkischen Städten wird es am am Samstagabend um 20.30 Uhr im Rahmen der Earth Hour dunkel. Als ein Zeichen für mehr Klimaschutz werden in Nürnberg unter anderem die Innenstadtkirchen Sankt Sebald und Sankt Lorenz, das Opernhaus, die Kaiserburg, der Kettensteg und viele andere Bauwerke eine Stunde lang nicht beleuchtet.

Earth Hour: Auch Bürger sollen sich beteiligen

Der Nürnberger Bürgermeister Christian Vogel (SPD) rief die Bürgerinnen und Bürger auf, sich ebenfalls zu beteiligen und zuhause für eine Stunde das Licht zu löschen. Er regte dazu an, aus der Stunde "ein kleines Event" zu machen: Ein Dinner im Dunkeln, Verstecken spielen mit den Kindern oder intensiv Musik hören.

In Mittelfranken gehen die Lichter aus

In der Nachbarstadt Fürth bleiben unter anderem das Rathaus, der Kohlenmarkt, der Grüne Markt und die Comödie Fürth ohne Außenbeleuchtung. In Erlangen gehen am markgräflichen Schloss, am Paulibrunnen und am Bürgerpalais Stutterheim die Lichter aus. In Ansbach bleiben unter anderem die Residenz, die Orangerie und das Herrieder Tor dunkel.

Earth Hour 2022: Demonstration für den Frieden in der Ukraine

Die weltweite Earth Hour findet bereits zum 16. Mal statt und soll ein Zeichen für mehr Klimaschutz sein. Nach Angaben der Organisatoren, dem "World Wildlife Fund for Nature" WWF, ist die Earth Hour in diesem Jahr auch eine Demonstration für Frieden in der Ukraine