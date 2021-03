Earth Hour 2021: Auch Nürnberg knipst das Licht aus

Um 20.30 Uhr wird es am Samstagabend dunkel in Nürnberg. Für eine Stunde schaltet die Stadt die Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten und Gebäuden ab. Bei der Earth Hour geht es darum, ein Zeichen gegen Energieverschwendung zu setzen und auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.

Earth Hour: Es wird dunkel auf der Erde

Rund um den Globus werden für 60 Minuten die Lichter ausgeknipst. Weltberühmte Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel das Empire State Building in New York, die Pyramiden von Gizeh oder der Eiffelturm in Paris sind dann in Finsternis gehüllt.

Nürnberg beteiligt sich an Klima-Aktion

In Nürnberg wird es im Rahmen der Klima-Aktion unter anderem rund um das Wahrzeichen der Stadt, die Kaiserburg, dunkel. Aber auch bekannte Bauwerke wie St. Sebald, Lorenzkirche, Opernhaus und Kettensteg sowie rund 50 weitere historisch bedeutsame Bauwerke stehen ab 20.30 Uhr symbolisch in Dunkelheit.

Zeichen gegen Energieverschwendung

Das Abschalten der Beleuchtung in und an öffentlichen Gebäuden soll möglichst viele Menschen dazu animieren, ganz speziell in dieser Stunde, aber auch im Allgemeinen das Licht aus Energiespargründen auszuschalten, wenn es nicht benötigt wird.

72 bayerische Städte machen das Licht aus

Die erste Earth Hour initiierte die Umwelt- und Naturschutzorganisation WWF (World Wild Fund for Nature) im Jahr 2007 in Australien. Damals handelte es sich konkret um eine Protestaktion, da sich die australische Regierung geweigert hatte, das für den Klimaschutz so bedeutende Kyoto-Protokoll zu unterzeichnen.

Inzwischen ist die Earth Hour zu einer weltweiten Aktion herangewachsen, an der sich Millionen Menschen, Städte und Gemeinden beteiligen. Laut WWF nehmen allein in Bayern in diesem Jahr mindestens 72 Städte an der Earth Hour teil.