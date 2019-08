E-Wald in Teisnach wird übernommen - Mitarbeiter können bleiben

Die E-Wald GmbH in Teisnach im Kreis Regen wurde zu 100 Prozent von dem norwegischen Energiekonzern "Statkraft" übernommen. Otto Loserth, E-Wald Geschäftsführer, wollte gegenüber dem BR keine Aussage über den Preis machen. Um den Verkauf zu ermöglichen, haben auch 75 ostbayerische Kommunen und regionale Firmen ihre E-Wald-Anteile verkauft. Die 18 E-Wald-Beschäftigten dürfen bleiben, ebenso bleibt der Sitz von E-Wald im niederbayerischen Teisnach.

"Statkraft" steigt in deutschen Markt ein

"Statkraft" ist einer der größten regenerativen Stromerzeuger mit weltweit rund 3.600 Mitarbeitern. Dank der Übernahme durch diesen starken Partner sei das ursprüngliche Projekt E-Wald nun für die Zukunft gerüstet, sagt Geschäftsführer Loserth. Der norwegische Energiekonzern erzeugt Strom vor allem aus erneuerbaren Energien, in erster Linie aus Wasserkraft, aber auch aus Wind, Sonne und Gas, liefert außerdem Fernwärme.

E-Wald erfolgreiches Forschungsprojekt

E-Wald war ursprünglich als Forschungsprojekt mit Zuschüssen vom Freistaat Bayern und Gesellschafter-Anteilen zahlreicher ostbayerischer Kommunen und Landkreisen gestartet worden. Im Bayerischen Wald wurden in dem Projekt E-Autos ausprobiert, um ihre Alltagstauglichkeit zum Beispiel auf Bergstrecken oder im Winter zu testen. Mit Geldern der Kommunen wurden in der Region 150 Ladesäulen aufgebaut. Die E-Autos wurden vorwiegend im Carsharing vermietet, um den Bewohnern in den ländlichen Gebieten Mobilität zu erleichtern.

Pilotphase beendet - Übernahme sichert weiteres Wachstum

Nach dem Ende der Pilotphase, 2016, musste E-Wald auf eigenen Beinen stehen und weitete seine Geschäfte vor allem mit Ladesäulen und E-Carsharing auf ganz Deutschland aus. Ein Jahr lang habe man die verschiedensten Interessenten, auch aus Deutschland, geprüft und mit dem norwegischen Energiekonzern "Statkraft" verhandelt. Seit Freitag (23.08.) gehört der E-Wald den Norwegern.