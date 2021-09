E-Scooter in Schwabach: Wildes Abstellen wird teuer

Die Firma Bolt stellt 175 der elektrobetriebenen Flitzer in Schwabach zum Ausleihen zur Verfügung. Mittels einer Handy-App können die Nutzerinnen und Nutzer einen E-Scooter an einer der 35 festen Stationen im Schwabacher Stadtgebiet ausleihen.

Ausloggen ist nur an Leihstation möglich

Ausschlaggebend für die Leihgebühr sind dabei nicht die zurückgelegten Kilometer sondern die Nutzungsdauer. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der Stadt auf neun Cent pro Minute. Wer den flotten Flitzer nicht mehr nutzen will, muss sich über die App wieder ausloggen. Der Clou an der Sache: Nur direkt an den Ausleihstationen ist so ein Ausloggen möglich.

Einfach irgendwo abstellen wird teuer

Wenn der E-Scooter woanders abgestellt wird, läuft die Uhr und damit die Leihgebühr einfach weiter. Damit soll vermieden werden, dass die Roller sich überall im Stadtgebiet verteilen und Gehwege sowie Straßen blockieren, wie es bereits in mehreren Städten der Fall ist.

Worauf E-Scooter-Fahrer und -Fahrerinnen achten sollten

Die Benutzung von E-Scootern ist prinzipiell nur auf Radwegen und Fahrradstreifen erlaubt. Nur wenn es keinen Radweg gibt, darf die Straße benutzt werden. Auf Gehwegen sind E-Scooter nicht erlaubt. In der Fußgängerzone muss Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Nutzerinnen und Nutzer sollten auch beachten, dass bei der Fahrt mit einem E-Scooter die gleiche Promillegrenze gilt wie beim Fahren mit dem Auto.