E-Scooter gefloppt: Metz Mecatech in Zirndorf zahlungsunfähig

Die Eletronikfirma Metz Mecatech in Zirndorf muss Insolvenz anmelden. Die Umsatzeinbrüche seien zu groß, keine Besserung in Sicht, bestätigte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Nach 2014 ist es die zweite Insolvenz des ehemaligen TV-Geräte-Herstellers. Damals übernahm ein chinesischer Konzern die TV-Sparte. Die Blitzgeräte und andere Elektronik-Zweige wurden als Metz Mecatech weitergeführt.

Fränkischer E-Scooter von Metz Mecatech gefloppt

Zu einem großen Standbein sollten hierbei der "Metz Moover" werden, ein E-Scooter in "fränkischer Premium-Qualität". Doch der E-Roller verkaufte sich nicht wie erwartet, wohl auch aufgrund des großen Angebots von günstigeren E-Scootern aus Fernost.

Zweite Insolvenz innerhalb von sechs Jahren

Die Insolvenz ist besonders hart für die 139 Beschäftigten in Zirndorf, die diesen Weg nun schon zum zweiten Mal innerhalb von sechs Jahren gehen müssen, und das teilweise nach 40 Jahren Betriebszugehörigkeit. Doch nach wie vor bestehe Hoffnung, dass Metz mithilfe eines Investors gerettet werde. "Wir glauben an unsere Produkte", so die Unternehmenssprecherin. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Nürnberger Rechtsanwalt Harald Schwartz bestellt.