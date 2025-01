28.01.2025, 08:08 Uhr Audiobeitrag

> E-Scooter-Fahrer ignorieren rote Ampel am häufigsten

Rote Ampeln: Für viele E-Scooter-Fahrer kein Grund, anzuhalten. Das hat der ADAC bei Stichproben in deutschen Großstädten festgestellt, auch in München. Obwohl sie die kleinste Gruppe der Verkehrsteilnehmer sind, missachten sie am häufigsten Ampeln.