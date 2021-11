E-Scooter auf Gleisen - Bundespolizei schlägt Alarm

Die Fälle häufen sich. Nach Wochenenden liegen E-Scooter am Straßenrand, auf Gehwegen und manchmal auf der Fahrbahn. An diesem Wochenende tauchen mehrere extremere Fälle von widerrechtlich entsorgten E-Rollern in den Berichten von Polizei und Feuerwehr auf.

Weggeworfene E-Scooter auf Bahngleisen

Auf der Bahnstrecke zwischen Feldmoching und Nordring hatte am Freitag gegen 2.15 Uhr mindestens ein Zug mehrere E-Scooter überfahren. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass sich auf rund 70 Metern mehrere zerstörte Roller im und neben dem Gleisbereich befanden.

Nachforschungen der Bundespolizei ergaben, dass bereits am Mittwoch im selben Bereich ein Zug gegen 01:25 Uhr zwei E-Roller trotz eingeleiteter Schnellbremsung überfahren hatte. Nachdem am Zug keine Beschädigungen festgestellt worden waren, hatte der Lokführer die E-Roller zur Seite geräumt und seine Fahrt fortgesetzt.

Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

Die Bundespolizei hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. In beiden Fällen entstand ein bislang noch nicht genau zu beziffernder Sachschaden. Die Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise.