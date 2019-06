vor 29 Minuten

Sturz von E-Mountainbiker bei Kochel am See endet tödlich

Auf dem Weg ins Tal ist am Freitagabend ein Fahrradfahrer in der Nähe von Kochel am See tödlich verunglückt. Der 53-Jährige stürzte mit seinem E-Bike auf einer Forststraße von der Orterer Alm. Er trug keinen Helm.