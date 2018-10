E-Mobilität: Leoni und Diehl mit strategischer Partnerschaft

Gemeinsam wollen Diehl und Leoni Hochvolt-Batteriesysteme anbieten. Der Markt für Elektromobilität sei vielversprechend, sagte Martin Stüttem, Vorstandsmitglied der Leoni AG. "Wenn wir die Technologie und Ressourcen der beiden Firmen bündeln, dann haben wir ein großes Potential und erreichen eine Schnelligkeit, die am Markt gebraucht wird", so Stüttem. In Zukunft sollen Spezialisten von Diehl und Leoni in Teams zusammengezogen werden und so passgenaue Produkte für den Kunden entwickeln, sagte Heiner Schunk, Sprecher des Bereichsvorstands Diehl Metall.