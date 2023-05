Strampeln statt Gasgeben: E-Lastenbikes in Bayerns Pilotkommunen

Mehrere Stationen für E-Lastenräder im Stadtgebiet

Tochter Mia und Freundin Hanna sitzen heute vorne mit drin. Zwei Schulranzen und zwei Kinder passen ins Lastenrad rein. Bei jeder Kurve und bergab kichern die beide Grundschülerinnen. "Es ist toll, wie Achterbahn fahren. Bergab kribbelt es im Bauch", erzählt Mia. Frische Luft und freie Sicht, statt Rückbank im Auto – die Kinder sind begeistert.

In Marktredwitz gibt es fünf zentrumsnahe Stationen, an denen die Räder abgeholt werden können. Jedes Rad muss auch zur selben Station zurückgebracht werden. Das Ausleihen funktioniert per "LastenRad Bayern-App". Die App zeigt alle verfügbaren Räder in der Nähe an, samt Akku-Stand und Größe der Ladefläche. Per Klick sind die Räder reserviert und können in den nächsten 15 Minuten per App entsperrt werden.

Das Mieten ist vergleichsweise günstig: ein Euro pro Stunde und der Tagessatz beträgt 15 Euro. Der Strom wird nachhaltig generiert: Die Ladestationen nutzen grüne Energie durch Solarstrom – auf dem Dach der Häuschen sind Solarpaneele montiert.

Rund 250 Ausleihen seit Ende März

Mit dem Projekt soll festgestellt werden, ob sich das E-Bike Leihsystem positiv auf den Verkehr auswirkt und zur Mobilitätswende beitragen könnte. Ein erstes Fazit zieht Marktredwitz' Klimaschutzmanager Christopher Thieser: "Wir haben etwa 2-4 Ausleihen im Durchschnitt pro Tag übers ganze Jahr gerechnet", so Thieser zum BR. "Im Sommer sind es auch schon mal 30 Leihen am Tag – jetzt aktuell haben wir seit Ende März knapp 250 Leihen. Also ja, das wird gut angenommen", so Thieser weiter.

Eine ähnliche Zwischenbilanz zieht die Stadt Passau, dort sollen die Leihstationen von derzeit acht auf zwölf erweitert werden. Allein im Dezember gab es dort 170 Leihen. Aktuellere Zahlen stehen dort derzeit noch nicht zur Verfügung.

Sieben Modellkommunen in Bayern

Der Freistaat übernimmt bei diesem Projekt bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten für die Anschaffung der Leihräder und die Einrichtung der Mietstationen. Neben Marktredwitz und Passau gibt es in Bayern fünf weitere Modellkommunen, in denen das Lastenrad-Mietsystem getestet wird: Freising, Lindau, Würzburg, Lechbruck und zuletzt kam jetzt im März 2023 das mittelfränkische Cadolzburg dazu. In ihrer Größe sind die Orte bewusst völlig unterschiedlich: Ziel ist es herauszufinden, ob das Mietsystem auch auf andere Städte übertragbar ist. Eine Auswertung soll es 2024 geben.