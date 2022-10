E-Bikes: Winter-Frust oder Radl-Lust?

Schon ab plus 10 Grad verliert ein E-Bike Akku an Leistung. Wobei einen das nicht vom Radfahren im Herbst und im Winter abhalten sollte, denn Abhilfe ist ganz einfach. Wenn man ein E-Bike fährt, bei dem der Akku nicht fest verbaut ist, sollte man ihn immer abnehmen, sobald das Rad längere Zeit parkt. Und ihn dann bei Zimmer-Temperatur laden und lagern.

Schutzhüllen sind sinnvoll

Für alle Akku-Modelle – egal ob abnehmbar oder fest verbaut – gibt es außerdem Schutzhüllen aus Neopren. Die empfiehlt auch Valentin Nandlinger, Zweirad-Mechanikermeister aus Herrsching am Ammersee. "Die Schutzhüllen bringen definitiv was. Schon ab plus 10 Grad, plus 5 Grad kann man sie benutzen und der Akku wird mit Ihnen definitiv nicht schwächer." Welche Schutzhülle für den eigenen E-Bike-Akku geeignet ist, erfragt man am besten im Fachhandel, denn die Auswahl ist groß.

Besondere Pflege für Bremse und Kette

Das zweite wichtige Thema neben der Technik ist beim Radfahren in Herbst und Winter die Sicherheit. Laub und Schnee machen die Straßen und Radwege rutschig. Gerade für die schwereren E-Bikes, mit denen man gerne mal schneller unterwegs ist, verlängert sich der Bremsweg. Also: Bremsbeläge checken und Flugrost an den Bremsscheiben entfernen. Gerade Streusalz macht diesen Teilen schnell zu schaffen. Auch die Kette verdreckt in Herbst und Winter schneller. Also auch hier regelmäßig reinigen und ölen.

Sind die Reifen wintertauglich?

Ein Check der Reifen ist ebenso wichtig. Denn auch sie brauchen jetzt mehr Griff als im Sommer. Damit man aber nicht zwei Mal im Jahr Reifen wechseln muss, gibt es auch für E-Bikes Allwetter-Reifen. "Die sind für Minus-Temperaturen geeignet, für nasse Wege genauso wie für Trockenfahrten", erklärt Valentin Nandlinger. "Das Besondere an diesen Allwetter-Reifen ist ihre Gummi-Mischung. Sie ist ein bisschen weicher. Und hat dadurch wirklich Griff, wenn es man rutschiger und schmieriger wird." Wer mit seinem E-Bike tatsächlich auf Eis und Schnee fahren möchte, dem empfiehlt Valentin Nandlinger Allwetter-Reifen kombiniert mit Spikes.

Winter-Radeln liegt im Trend - aber Vorsicht bitte!

Herbst- und Winter-Radeln liegt im Trend. Gerade weil es mit einem E-Bike auch eine Alternative zum Auto ist. Der ADFC - der Allgemeine Deutsche Fahrradclub – stellt auf seiner Homepage ausführliche Check-Listen für Bremsen, Reifen, Akkus und Licht bereit. (https://bayern.adfc.de/artikel/winterradeln)