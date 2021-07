E-Bike-Fahrerin nach Zusammenstoß mit Reh schwer verletzt

Weil ihr ein Reh in das E-Bike gelaufen ist, hat sich eine Frau bei Berg im Landkreis Hof schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stürzte die 44-Jährige, nachdem ihr auf einem Feldweg das Tier in das Vorderrad gesprungen war. Die Frau musste in eine Klinik gebracht werden, das Reh verschwand im Wald.

Erst vor wenigen Tagen war ein Mann schwer verunglückt, als er mit seinem Wagen einem Reh ausweichen wollte. Lesen Sie hier, wie Sie sich bei einem Unfall mit einem Reh richtig verhalten.

Frau stürzt von E-Bike, Reh verschwindet im Wald

Ob sich auch das Reh bei dem Unfall verletzt hat, ist unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 100 Euro.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Unfälle mit E-Bikes in Oberfranken. Gleichzeitig ging die Zahl der Verkehrsunfälle allgemein zurück.