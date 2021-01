04.01.2021, 16:45 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

E-Bike als Gewinner im Corona-Jahr 2020

Durch Corona hat es in einigen Branchen richtige Verkaufs-Booms gegeben, so auch in der Fahrradbranche. Im letzten Jahr sind 50 Prozent mehr E-Bikes verkauft worden als 2019. Das bestätigt auch Horst Pschierer, Chef der "Bikestation" in Weiden.