E-Bike-Akku in Flammen: Feuerwehr holt Frau aus verqualmtem Haus

Die Regensburger Feuerwehr hat am Freitag die Bewohnerin eines völlig verrauchten Einfamilienhauses vom Balkon gerettet. Der defekte Akku eines im Keller abgestellten E-Bikes war zuvor in Brand geraten und hatte für den dichten Qualm gesorgt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Brand im Stadtteil Weichs

Ein Bewohner des Hauses im Stadtteil Weichs hatte demnach die Feuerwehr am Vormittag alarmiert und mitgeteilt, dass der Fahrradakku brenne. Als die Retter am Einsatzort eintrafen, sei das gesamte Haus bereits in dichten Qualm gehüllt gewesen. Eine weitere Bewohnerin hätte das Haus nicht rechtzeitig verlassen können und sich deshalb auf den Balkon im oberen Stockwerk geflüchtet.

Zwei Kanninchen gerettet

Feuerwehrleute brachten sie von dort mit Hilfe einer Leiter in Sicherheit, wie es weiter hieß. Die Einsatzkräfte retteten außerdem zwei Zwergkaninchen aus dem Gebäude und übergaben die Tiere wohlbehalten den Eigentümern.

Haus ist jetzt unbewohnbar

Das Feuer habe zwar rasch gelöscht werden können. Das Haus ist wegen der starken Verrauchung laut Feuerwehr aber vorerst nicht mehr bewohnbar.