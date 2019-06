Ein brennender E-Bike-Akku hat in Zwiesel (Lkr. Regen) am Morgen einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatte eine 41-jährige Frau aus Zwiesel erst am Dienstag ein Pedelec gekauft.

E-Bike-Akku fängt Feuer

In der ersten Nacht nach dem Kauf hatte die Frau ihr neues E-Bike in einer Küchensteckdose aufgeladen und wollte den Akku am Morgen wieder abstecken. Gegen zehn Uhr begann dieser aber plötzlich zu rauchen und kurz danach lichterloh zu brennen. Die Feuerwehr warf den Akku auf die Terrasse des Hauses und löschte ihn dort. Dennoch entstanden in der Küche rund 10.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.