E-Autos laden beim Fahren – Teststrecke in Franken geplant

Ab dem Jahr 2030 müssen alle neuen Autos, Lastwagen und Busse elektrisch fahren. Denn ab diesem Zeitpunkt ist der Verbrennungsmotor in neu gebauten Fahrzeugen verboten. Die Hersteller arbeiten mit Hochtouren an entsprechenden Modellen. Bald fahren auf deutschen Straßen eine Million rein elektrisch angetriebene Autos. Doch die Nutzer werden ausgebremst: durch die Suche nach Ladesäulen und der Angst davor, dass der Akku vor Erreichen des Urlaubsziels leer wird. Dadurch sinkt die Akzeptanz der Elektromobilität.

Ziel ist das Laden ohne Kabel

Forscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) suchen zusammen mit Kollegen der Technischen Hochschule Nürnberg und Partnern aus der Industrie nach einer Lösung. Ihre Idee ist, dass die Akkus der Elektrofahrzeuge während des Fahrens aufgeladen werden. Auf dem Probestand ist das induktive Laden ohne Kabel bereits möglich. In den kommenden Jahren wollen die Forscher zeigen, dass ihre Technik auch in der Realität funktioniert.

Standort der Teststrecke ist noch geheim

Auf einem Autobahnstück in Franken wollen sie eine "Straße unter Strom" einrichten. Rund acht Millionen Euro haben die Forscher zur Verfügung, um das Projekt zur Serienreife zu führen. An welcher Stelle in Franken genau die etwa einen Kilometer lange "Stromautobahn" entstehen soll, haben die Forscher noch nicht verraten.

Ladestrom aus unsichtbaren Spulen

Das ist das Besondere der induktiven Ladetechnologie: Bei der elektrifizierten Straße sind von außen nicht sichtbare Spulen in den Straßenbelag eingebaut. Diese erzeugen ein Magnetfeld. Fährt oder parkt ein Auto jetzt auf diesem Straßenabschnitt, induziert dieses Magnetfeld eine Spannung in der im Fahrzeug verbauten Gegenspule. So kann der Akku beim Befahren und Parken induktiv aufgeladen werden – ganz ohne Kabel. Im Prinzip funktioniert das also wie bei einer elektrischen Zahnbürste oder einem Handy.

Einmal "Volltanken" ist nicht möglich

Der Aufbau der Teststrecke ermöglicht es den Forschern nun auszuprobieren, wie die Technik am besten in die Fahrbahn integriert werden kann. Und dann geht es natürlich darum zu zeigen, dass sie auch funktioniert. Ab Mitte 2025 können Autofahrerinnen und Autofahrer die induktive Ladetechnologie ausprobieren. "Wobei die kurze Teststrecke natürlich nicht ausreicht, das E-Auto komplett aufzuladen", erklärt Alexander Kühl vom Forschungsteam. "Bei vergleichbaren Tests wurden bisher bis zu 70 Kilowatt Leistung übertragen."

Hoffen auf bessere Akzeptanz

Der weltweite Verkehr ist für rund ein Viertel der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Mit nachhaltigen Fortbewegungsmitteln wie zum Beispiel Elektroautos lässt sich der Klimawandel etwas ausbremsen. Die Erlanger und Nürnberger Forscher hoffen, dass sie mit ihrer induktiven Ladetechnologie die Akzeptanz von E-Autos verbessern. Mit der in Verkehrsflächen integrierten Technik sollen – anders als bei elektrifizierten Straßen mit Oberleitungen, die ebenfalls schon getestet werden – sowohl Nutzfahrzeuge als auch Personenwagen geladen werden können.