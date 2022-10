E-Akte und Prozesse per Videoschalte: Die Zukunft der Justiz

Die Bayreuther Justiz führt für alle zivilrechtlichen Angelegenheiten die E- Akte ein. Bei einem Pressetermin am Mittwoch im Bayreuther Justizgebäude wurde das künftige Verfahren vorgestellt.

E-Akte: Warte- und Transportzeiten entfallen

Zugeschaltet zu der Veranstaltung war auch der bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU). Dieser betonte, dass an der Digitalisierung der bayerischen Justiz mit Hochdruck gearbeitet werde. Durch die E-Akte könnten alle am Verfahren beteiligten Personen gleichzeitig auf die Prozessakten zugreifen und sie bearbeiten. Lange Warte- und Transportzeiten, wie bei der Papierakte, die immer nur von einer Instanz gelesen werden konnte, fielen dadurch weg. Auch der Schriftverkehr in zivilrechtlichen Verfahren laufe künftig nur noch über elektronische Nachrichten.

E-Akte auf staatseigenem Server gespeichert

Für den Fall, dass herkömmliche schriftliche Unterlagen zu einem Fall eingereicht würden, sei am Bayreuther Landgericht eine Scan-Stelle eingerichtet worden, an der von den Justizwachtmeistern die Post eingescannt werde und so in die E-Akte eingefügt werden könne, berichtete Landgerichtspräsident Matthias Burghardt. Damit die E-Akte nicht manipuliert werden kann, sei sie auf einem staatseigenen Server gespeichert, auf den nur die Justizbehörden Zugriff hätten. Rechtsanwälte etwa würden durch das zuständige Gericht einen entsprechenden Auszug aus der Prozessakte erhalten, ebenfalls auf elektronischem Weg.

Niederschwellige Verhandlungen per Videokonferenz

Die E-Akte verkürze die Verfahrensdauer, außerdem sei es möglich, gleichzeitig und von überall – auch aus dem Home-Office – individuell mit der Akte zu arbeiten. Um die E-Akten in den Justizbehörden zu bearbeiten, seien auch die Arbeitsplätze mit neuen Laptops und Tastaturen ausgestattet worden. Dadurch könne jederzeit nachvollzogen werden, wenn die Akte bearbeitet wurde und von wem. Eine Manipulation könne so ausgeschlossen werden. Einhergehend mit der E-Akte sollen auch künftig niederschwellige Verhandlungen über Videokonferenzen geführt werden. Dazu wurden Verhandlungssäle in den Justizgebäuden mit entsprechender Technik ausgestattet.

Dreistelliger Millionenbetrag investiert