E-Akte am Landgericht Würzburg: Zivilverfahren ab jetzt digital

Die Aktenberge in der bayerischen Justiz sollen kleiner werden. So werden Zivilprozesse am Landgericht Würzburg künftig mit einer E-Akte geführt, einer digitalisierten Akte also. Das hat am Mittwoch Bayerns Justizminister Georg Eisenreich bei einer Pressekonferenz erklärt. Würzburg ist damit nach Landshut, Regensburg, Coburg, Ingolstadt, Weiden, Hof und Amberg das achte Landgericht in Bayern. Johannes Ebert, Präsident des Landgerichts Würzburg, betonte, dass Verfahren dadurch deutlich verkürzt werden können, weil Wartezeiten und Postwege eingespart werden können.

Arbeit im Home-Office möglich

Außerdem sei mit der E-Akte das Arbeiten im Home-Office möglich. Bundesweit müsse die E-Akte bis 2026 eingeführt werden - "in Bayern wollen und werden wir schneller sein", betonte der Justizminister. Allein in Bayern müssen 127 Standorte mit etwa 15.000 Arbeitsplätzen mit einer elektronischen Akte ausgestattet werden. Olaf Beller, Richter beim IT-Service der Bayerischen Justiz, erläuterte die neue Technik: Die Akte werde digitalisiert und in einer eigens entwickelten Software bearbeitet, könne dort kommentiert und markiert werden.

Kürzere Verfahrensdauer

Hol- und Bringdienste der Akte innerhalb des Gerichts werden damit überflüssig - das spare viel Zeit. Datenschutz sei selbstverständlich gewährleistet, so Beller: "Die Dokumente werden elektronisch signiert, so dass klar ist, wer die Akte in der Hand hatte. Außerdem liegen alle Daten auf einem Server in einem staatlichen Rechenzentrum." Für Strafverfahren ist die E-Akte auch geplant. In Landshut wurde mit der Pilotphase bereits begonnen, Mitte 2022 folgen weitere Gerichte.

Zivilprozesse nur noch digital

Der Aufwand sei hier viel größer, so der Lothar Schmitt, Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg, weil intensiv mit der Polizei und den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet wird. So müssten die IT-Systeme nicht nur der Gerichte, sondern auch der anderen Beteiligten aufgerüstet und umgestellt werden. Seit dem 18. Oktober werden Zivilprozesse am Landgericht Würzburg nur noch per E-Akte verhandelt. Insgesamt werden hier rund 100 Prozesse pro Monat verhandelt.