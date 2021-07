Warnung vor schweren Unwettern in Teilen Bayerns

Nach den teils heftigen Unwettern am Wochenende kommt der Freistaat nicht zur Ruhe. Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor schweren Gewittern am Nachmittag und am Abend in Teilen Bayerns. Lokal sei heftiger Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde möglich, dazu Hagel und schwere Sturmböen um 90 km/h. Betroffen sind Regionen in Oberbayern, Schwaben und Franken.

Die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes für Bayern: