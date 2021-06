Warnung vor schweren Unwettern im Süden Bayerns

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern im südlichen Schwaben und in Oberbayern. Noch bis in die Nacht zum Donnerstag drohen im südlichen Alpenvorland gebietsweise schwere Gewitter. Dabei könne es lokal zu heftigem Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, bis zu vier Zentimeter dicke Hagelkörner und Böen bis 100 km/h kommen.

Auch München wird wahrscheinlich am Abend von Unwettern betroffen sein, so die Prognose des DWD. Dort findet das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn statt.

Zur Übersichtskarte: Aktuell Wetterwarnungen für Bayern

Bereits in der Nacht zum Mittwoch hatten Unwetter große Schäden in Teilen Bayerns verursacht. Stark betroffen waren Oberbayern, Niederbayern, die Oberpfalz und Teile Frankens.

Oberbayern: Feuerwehren im Dauereinsatz

In München flutete der starke Regen eine 4.000 Quadratmeter große Tiefgarage im Stadtteil Feldmoching. Das Auspumpen dauerte laut einem Sprecher mehrere Stunden. Insgesamt rückte die Münchner Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch mehr als 100 Mal wegen des Wetters aus: Unterführungen waren unterspült, heruntergefallene Äste und umgestürzte Bäume mussten aus dem Weg geräumt werden.

In Mühldorf musste die Feuerwehr in 66 Fällen ausrücken, in der Stadt Waldkraiburg waren es über 50 Einsätze. Auch hier stürzten Äste und Bäume auf die Straßen, Keller, Unterführungen und Straßen liefen mit Wasser voll.

Niederbayern: Golfballgroße Hagelkörner

Viel zu tun gab es auch für die niederbayerische Polizei in der Nacht zum Mittwoch. "Größtenteils wegen überfluteter Straßen, umgestürzter Bäume und vollgelaufener Keller", hieß es in einer Mitteilung.

In Büros der Landshuter Polizei stand knöchelhoch das Wasser. Laut Polizei wurden durch das Unwetter und vor allem durch Blitzschlag viele Fehlalarme ausgelöst, die die Einsatzkräfte zusätzlich belasteten. Die Landshuter Feuerwehr zählte bis Mittwochmittag mehr als 200 Einsätze. Sie musste einige Keller und Tiefgaragen leerpumpen. Die Wasserhöhe dort reichte dabei bis zu einem Meter. Ein Feuerwehrmann wurde durch einen technischen Defekt eines Stromaggregates im Gesicht verletzt.

Im Landkreis Passau hat es den Ort Neukirchen am Inn schlimm erwischt: Ein gewaltiger Hagelsturm durchschlug zahlreiche Dächer, ebenso Haustüren, Fenster und Garagentore. Hunderte Fahrzeuge wurden beschädigt, viele haben wirtschaftlichen Totalschaden.

Oberpfalz: Person fällt in offenen Gulli

In der Oberpfalz wütete das Unwetter besonders stark in der Stadt Amberg und in den Landkreisen Amberg-Sulzbach sowie Schwandorf. Meist ging es laut Polizei um vollgelaufene Keller. In Schwarzenfeld fiel eine Person in einem Keller in einen Gulli und wurde dabei leicht verletzt.

Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab hat eine Person nach einem Blitzeinschlag den Rettungsdienst gerufen. Die Person sei dabei nicht direkt getroffen worden, jedoch sei der Blitz in der Nähe eingeschlagen, woraufhin die Person sich unwohl gefühlt habe und die Einsatzkräfte verständigte.

Zimmerdecke in Fürth kracht nach Dauerregen zusammen

Ein Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus in Fürth ließ in der Nacht Teile einer Zimmerdecke einstürzen. Auslöser seien vermutlich die starken Regenfälle der letzten Tage gewesen, sagte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.

Auch in den nächsten Tagen gewittrig

Am Donnerstag und Freitag müssen sich die Menschen in Bayern auf ein ähnliches Wetter gefasst machen. Es wird wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Gebietsweise kommt es zu schauerartigen Regenfällen und Gewittern.

Erst am Samstag wird es wieder durchgehend freundlich und bis 27 Grad warm.