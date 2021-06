Warnung vor Unwettern und Hagel in der Nacht in Teilen Bayerns

Heute Nacht sollen von Süd nach Nord teils schwere Gewitter mit hoher Unwettergefahr durchziehen. Im Süden drohen lokal in der Nacht auf Montag Unwetter, so der Deutsche Wetterdienst.

Denn nach der Hitze der vergangenen Tage zogen über dem Freistaat heftige Gewitter auf. Für den Sonntagabend kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) viel Regen an, lokal sogar Hagel und Sturm. Die Meteorologen rechneten an manchen Orten mit bis zu 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter und bis zu fünf Zentimeter großen Hagelkörnern.

Warnung vor Tornados

Für den Westen Schwabens, rund um Neu-Ulm und Günzburg, gab der DWD zeitweise eine Warnung der höchsten Stufe 4 heraus. Das bedeutet: extremes Unwetter. Neben Hagel warnte der DWD vor Orkanböen mit Geschwindigkeiten um 140 km/h möglich. Vereinzelt könne es sogar Tornados geben.

Für weite Teile des Freistaats galt eine Warnung der zweithöchsten Stufe. Nur im Südosten Bayerns soll es der Vorhersage nach auch in der Nacht ruhig bleiben. Nach 22 Uhr galt am Sonntagabend noch eine Warnung vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel (Unwetter) sowie in den alpinen Bergen oberhalb 1.500 Metern vor Sturmböen.

Auch für Montag werden ab dem Nachmittag in Bayern Gewitter wieder vorhergesagt, die allerdings wohl etwas schwächer als am Sonntag ausfallen.

Bis zum Abend blieb es in Bayern zumeist sonnig und heiß. Die Höchstwerte lagen zwischen 28 Grad im Allgäu und 33 Grad entlang der Donau. In der Nacht auf Montag soll es in Bayern auf bis zu 17 Grad abkühlen.

DWD: Unwettergefahr in kommenden Tagen geringer

Deutschlandweit ist die Lage kaum anders. Am Sonntag war die Wärmebelastung noch extrem hoch. Für die folgenden Tage sieht der DWD allerdings in seiner Prognose jüngst ein wenig Abkühlung in Sicht. In den Frühstunden des Montag wird von Nordhessen bis nach Ostholstein ergiebiger Starkregen erwartet, während es im Osten zunächst wieder heiß werden soll. "Zu Beginn der kommenden Woche überquert uns die Kaltfront von Tief Ulfert ostwärts und verdrängt die Hitze", heißt es. Auch wenn die größte Unwettergefahr gebannt ist, dürfte es weiter Schauer und Gewitter geben.

Wetterbedingte Verkehrsbehinderungen?

In den Niederlanden hatten Unwetter bereits erhebliche Schäden angerichtet. Westlich von Utrecht wurden am Freitag sechs Häuser so stark beschädigt, dass sie vorläufig nicht mehr zu bewohnen sind. Neun Menschen wurden verletzt.

In der Region des Nationalparks Utrechtse Heuvelrug wurden zudem Tausende Bäume umgeknickt. Möglicherweise habe es sich um einen Tornado gehandelt, sagte ein Behördensprecher. Untersuchungen des Wetterdienstes dazu seien noch nicht abgeschlossen. Auch in Teilen Deutschlands kam es zu wetterbedingten Verkehrsbehinderungen.

Waldbrandgefahr steigt

Von Tag zu Tag steigt derzeit auch vielerorts die Gefahr von Waldbränden. Bei dem bisher größten Brand in Brandenburg seit Beginn der Saison kämpften Feuerwehrleute auf einer Fläche von zehn Hektar bei Bötzow (Oberhavel) nordwestlich von Berlin gegen die Flammen. Bis auf drei Kreise galt in Brandenburg am Samstag nach Angaben des Umweltministeriums landesweit die höchste Gefahrenstufe fünf. Auch in anderen Bundesländern kam es bereits zu Bränden.

Mit dpa-Material