DWD meldet Februar-Temperatur-Rekorde an zwölf Messstellen

Wie der Würzburger Meteorologe Uwe Feldinger auf seiner Facebook-Seite mitteilt, wurden am 24. und 25. Februar an insgesamt zwölf unterfränkischen Wetterstationen Rekordwerte für den Februar gemessen.

Fast zwei Grad mehr

So wurden am Donnerstag in Würzburg offiziell 20,5 Grad Celsius festgestellt, 1,8 Grad mehr als beim bisherigen Rekordtag - den 24. Februar 1990. Auch in Kitzingen wurde am Donnerstag der bisherige Februar-Temperaturrekord vom 27. Februar 2019 um ebenfalls 1,8 Grad übertroffen: das Thermometer zeigte dort 20,4 Grad Celsius.

Weitere Februar-Rekordtemperaturen

Rekordtemperaturen meldete der DWD noch für die Messstationen Kahl am Main (20,2), Arnstein-Müdesheim (19,8), Röllbach (19,6), Lohr-Halsbach (19,3), Neuhütten (19,1), Bad Königshofen (18), Ostheim v.d.Rhön (17,8), Schonungen–Mainberg (17,8), Bad Kissingen (17,4) und Sandberg (17,3 Grad).

Wintermonate in Bayern "wärmer"

Bayern war im Winter 2020/21 die kälteste und sonnenscheinreichste Region in Deutschland. Das berichtete der Deutsche Wetterdienst am Freitag (26.02.21) in seiner vorläufigen Bilanz der Monate Dezember, Januar und Februar. Die Meteorologen ermittelten für Bayern eine Niederschlagssumme von knapp 165 Litern pro Quadratmeter. Die Durchschnittstemperatur lag im Freistatt bei 0,8 Grad und damit 1,8 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990.