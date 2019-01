Dutzende Unfälle wegen Eis und Schnee

Zwei Dutzend Unfälle in Oberfranken

In Oberfranken hat es in der Nacht etwa zwei Dutzend Unfälle auf schnee- und eisglatten Straßen gegeben. Meist blieb es bei Blechschäden – die Polizei meldete drei Leichtverletzte. In Gefrees kam ein LKW auf schneebedeckter Fahrbahn ins Rutschen. In einer Kurve stieß der Anhänger des Lastwagens gegen ein Auto, das durch den Aufprall in den Graben geschleudert wurde. Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt.

Zahlreiche Zusammenstöße wegen Glätte

Auch in der Oberpfalz kam es zu mehreren Unfällen mit Bagatellschäden und drei leicht verletzten Autofahrern. In Moosthenning im Landkreis Dingolfing-Landau rutschte am Morgen ein Bus von der Straße, in dem sich acht Passagiere befanden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Bus war bei niedriger Geschwindigkeit in einer abschüssigen Linkskurve ins Rutschen gekommen.

Zeitweise war auch die Ruselbergstrecke gesperrt, die von Deggendorf in den Bayerischen Wald führt. Dort waren am Morgen mehrere LKW im Schnee stecken geblieben. Sie ist inzwischen wieder geöffnet. Und auch in Oberbayern gab es mehrere Glätte-Unfälle.