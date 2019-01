Dutzende Unfälle wegen Eis und Schnee

LKW mit Gefahrgut verunglückt

Im Landkreis Haßberge ist auf der A70 ein LKW verunglückt, der auch Gefahrgut geladen hatte. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Lastzug auf der eisglatten Fahrbahn – wegen der Bergungsarbeiten musste die Autobahn gesperrt werden. Der Lastwagenfahrer blieb beim dem Unfall unverletzt.

In Oberfranken hat es seit gestern Abend zwei Dutzend Glätteunfälle gegeben – drei Menschen wurden leicht verletzt, ansonsten blieb es bei Blechschäden, wie die Polizei mitteilte. In der Oberpfalz zählte die Polizei ein Dutzend Unfälle auf glatten Straßen. Meist blieb es bei Bagatellschäden, drei Menschen verletzten sich leicht.

Busunfall ohne Verletzte

In Moosthenning im Landkreis Dingolfing-Landau rutschte am Morgen ein Bus von der Straße, in dem sich acht Passagiere befunden hatten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Bus war bei niedriger Geschwindigkeit in einer abschüssigen Linkskurve ins Rutschen gekommen.

Unterdessen ist die Ruselbergstrecke, die von Deggendorf in den Bayerischen Wald führt, teilweise gesperrt. Dort sind am Morgen Lastwagen im Schnee stecken geblieben.

Bei Erding kam am Morgen ein Schneepflug von der Fahrbahn ab und stürzte in einen fünf Meter tiefen Graben. Der Fahrer wurde mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert, der Schneepflug muss mit einem Kran geborgen werden.