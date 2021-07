12.07.2021, 12:52 Uhr

Dutzende Tauben in Reisbach vergiftet?

Rund 50 Tauben und eine Katze sind in Reisbach im Kreis Dingolfing-Landau mutmaßlich an einer Vergiftung gestorben. Anwohner hatten die toten Tiere an verschiedenen Stellen entdeckt.