Dutzende Schaulustige - 15-Jähriger zusammengeschlagen

Ein 15-Jähriger ist in Regensburg in der Nacht auf Samstag vor den Augen zahlreicher Schaulustiger zu Boden geschlagen worden. Das teilte die Polizeiinspektion Regensburg Nord am Sonntag mit. Rund 30 bis 40 Menschen haben demnach einen Jugendlichen "angefeuert", während er den 15-Jährigen auf der Jahninsel angriff.

Täter fliehen unerkannt

Als das Opfer auf dem Boden lag, sollen der jugendliche Täter und zwei weitere Verdächtige auf den Teenager eingetreten haben – unter anderem gegen den Kopf. Anschließend flüchteten sie nach Polizeiangaben unerkannt. Der 15-Jährige kam mit einem Nasenbeinbruch ins Krankenhaus.

Erste Auseinandersetzung am Neupfarrplatz

Zuvor waren die beiden Jugendlichen bereits in der Nähe des Neupfarrplatzes aneinandergeraten, heißt es von den Beamten. Die Hintergründe und die genaue Rolle des 15-Jährigen in dem Fall sind laut Polizei noch nicht bekannt. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen. Die Beamten hoffen auf Zeugenhinweise.