Dutzende Infizierte in Schlachthof: Landshut wird Corona-Hotspot

Auch in der Stadt Landshut steigen die Coronazahlen. Dort gab es Infektionsfälle in einem Schlachthof. Ob diese auch für die stark steigenden Inzidenzwerte in der Stadt verantwortlich sind, ist unklar.

43 Infizierte im Landshuter Schlachthof

Im Landshuter Schlachthof der Firma Vion sind derzeit 43 Mitarbeiter mit Corona infiziert. Das bestätigte ein Sprecher des Landratsamtes Landshut am Dienstag dem BR. Dennoch werde der Betrieb dort vorerst weiterlaufen, das habe die Firmenleitung so entschieden. Am Landshuter Vion-Standort arbeiten knapp 400 Beschäftigte. Die Corona-Fälle wurden bei regelmäßigen Reihentestungen entdeckt, so das Landratsamt. Die Infizierten und ihre Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Bereits Ende November gab es einen Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb der Vion-Gruppe: In Vilshofen waren rund 100 der 300 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Landshuter Schlachthof der Vion-Gruppe gab es außerdem Probleme bei der Betäubung von Schweinen.

Inzidenzwert könnte die 300er-Marke überschreiten

Die 7-Tage-Inzidenz in der kreisfreien Stadt Landshut hat die Marke von 200 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten, so das Gesundheitsamt am Nachmittag. Damit liegt die Stadt erstmals über dem im Freistaat gültigen Grenzwert für Corona-Hotspots. Das Robert-Koch-Institut (RKI) weise für die Stadt noch eine Inzidenz von 196,2 und damit knapp unter dem Grenzwert aus (Stand: 8. Dezember, 0 Uhr). Diese Daten würden erst Mittwoch früh wieder aktualisiert. Schon am Dienstag Vormittag seien dem Staatlichen Gesundheitsamt aber eine Vielzahl von Neuinfektionen im Stadtgebiet gemeldet worden, so dass ein weiterer deutlicher Anstieg der Inzidenz nach Angaben der Stadt sicher ist. Gegen 9 Uhr lag der Wert nach internen Berechnungen des Gesundheitsamts bereits bei rund 220. Am späten Nachmittag näherte sich die 7-Tage-Inzidenz dann den Angaben zufolge der 300er-Marke, bei deren Überschreiten noch weiterreichende Maßnahmen erforderlich würden. Schon jetzt sei klar, dass die Stadt Landshut ab Donnerstag mit Sicherheit an die von der Staatsregierung mit Wirkung zum 9. Dezember 2020 angekündigten, verschärften Maßnahmen gebunden sein wird. Diese haben vor allem auf den Schulbereich erhebliche Auswirkungen.

Einschränkungen im Schulbetrieb

So wird an weiterführenden Schulen, inklusive den Mittelschulen, ab Donnerstag für alle Schüler ab der 8. Jahrgangsstufe Distanzunterricht stattfinden. Ausgenommen sind ausschließlich die Abschlussklassen aller Schularten sowie Sonderpädagogische Förderzentren. Das Staatliche Schulamt sowie die Ministerialbeauftragten für die Gymnasien beziehungsweise für die Realschulen in Niederbayern wurden von der Stadt Landshut über die Überschreitung des Grenzwerts informiert und gebeten, alle Schüler, Lehrer und Eltern über die deshalb erforderlichen Maßnahmen in Kenntnis zu setzen.

Oberbürgermeister Alexander Putz bedauere zwar, dass nun kurzfristig der Wechsel in den Distanzunterricht erfolgen muss. Dennoch sei der Schritt richtig: "Wir beobachten seit Wochen, dass auch vor Ort verstärkt Bildungseinrichtungen von Neuinfektionen betroffen sind. Deshalb hatten wir ja auch im Gleichklang mit dem Landkreis den Umstieg in den Wechselunterricht angeordnet", so Putz.

"Die jetzt vom Freistaat ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200 vorgeschriebene, noch weiterreichende Maßnahme ist zwar sehr bitter, aber leider unvermeidlich: Dadurch werden einerseits die Sozialkontakte in den Schulen selbst erheblich reduziert, andererseits trägt der Distanzunterricht für Schüler höherer Jahrgangsstufen auch dazu bei, den ÖPNV gerade zu den morgendlichen Stoßzeiten spürbar zu entlasten." Oberbürgermeister Alexander Putz

Beides helfe nach Ansicht des Oberbürgermeisters, Ansteckungsrisiken und so auch das Infektionsgeschehen in der Region rasch wieder zu senken.

Ausgangssperre ab Donnerstag

Ebenfalls ab Donnerstag wird in der Stadt Landshut - wie bereits ab Mittwoch im Landkreis - eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr gelten. Alle Bürgerinnen und Bürger dürfen ihre Wohnungen dann nur noch für berufliche oder dienstliche Tätigkeiten, bei medizinischen beziehungsweise veterinärmedizinischen Notfällen sowie zur Begleitung und Hilfeleistung für Bedürftige und Minderjähriger verlassen. Auch die Wahrnehmung des Sorge- und Umgangsrechtes sowie die Versorgung von Tieren ist während der Ausgangssperre weiterhin gestattet.