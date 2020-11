Bäume gefällt, um illegale Mountainbikewege zu blockieren

Die Bayerischen Staatsforsten haben im Wald an der Alten Veste oberhalb von Zirndorf Dutzende zum Teil gesunde Bäume gefällt, um illegale Sprungschanzen und Trails von Mountainbikern zu blockieren. Der Grund dafür ist ein rechtlicher: Passiert vor allem an "Bauwerken" wie Schanzen oder Anliegerkurven ein Unfall, muss im Zweifel der Grundstückseigentümer haften. Im Staatswald wäre das der Freistaat Bayern.

Bayerische Staatsforsten müssen Sprungschanzen zerstören

Um Haftungsfragen aus dem Weg zu gehen, "müssen wir dokumentieren, dass wir [solche Bauwerke] nicht dulden", sagt Norbert Flierl, Forstbetriebsleiter der Bayerischen Staatsforsten in Rothenburg ob der Tauber. Das bedeutet in diesem Fall, dass die Staatsforsten immer wieder Strafanzeige erstatten und vor allem größere Schanzen auch unbrauchbar machen. Dabei weiß Flierl genau, dass solche Maßnahmen nur wenig helfen und die Mountainbiker ihre Schanzen schon nach kurzer Zeit wieder reparieren.

Gigantische Sprungschanze mitten im Staatsforst

Größtes Problem der Staatsforsten war bis vor rund zwei Wochen eine wahrhaft gigantische Anlage: Bis zu einen Meter tief hatten sich Unbekannte in einen Hang hineingegraben, um dort Schwung zu holen und sich zehn Meter weiter von einem aufgeschütteten Hügel in die Luft zu katapultieren. Die Absprungkante ist mit Zement verstärkt und in den Hang wurden Stufen gegraben, um zur Startplattform zu gelangen. Eine alte Schubkarre, Werkzeuge und ein Zehn-Kilo-Sack Mörtel liegen noch herum und zeugen von reger Bautätigkeit.