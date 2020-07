Durchwachsene Ernte in Oberfranken: 50 Prozent Verlust beim Obst

Die Ernte in Oberfranken fällt durchwachsen aus. Während die Landwirte beim Weizen dank der reichhaltigen Regenfälle im Juni mit einer durchschnittlichen Ernte rechnen, gehen vor allem die Kirschen-Bauern von großen Ernteverlusten aus. Manche rechnen mit Verlusten von 50 Prozent, einige sogar mit Totalausfällen. Das erklärte Hermann Greif, der Präsident des Bayerischen Bauernverbands (BBV) in Oberfranken, bei einem Ernte-Bilanz-Gespräch in Isaar bei Töpen im Landkreis Hof.

Kirschbauern befürchten große Ernteausfälle

Insgesamt könnten die Landwirte in Oberfranken nach zwei sorgenschweren Jahren wegen Dürre und Hitze nun dank regenreicher Tage im Mai und Juni "etwas aufatmen", heißt es. Die Bilanz fällt aber je nach Region und Fruchtart teilweise sehr unterschiedlich aus. Die Spätfröste im Mai sorgten oberfrankenweit bei der Wintergerste für erhebliche Verluste. Das gilt auch für die Obsternte. So beklagen zahlreiche Landwirte im Landkreis Forchheim, der als größtes zusammenhängendes Süßkirsch-Anbaugebiet Europas gilt, Ernteausfälle von 50 bis 100 Prozent.

Niederschläge machten Trockenheit wett

Besser sieht es dagegen beim Winterweizen aus, der mit über 30.000 Hektar Anbaufläche die am meisten verbreitete Getreideart in Oberfranken ist. Die Bauern erwarten eine durchschnittlichen Ernte, denn die Trockenheit im Frühjahr konnte durch reichhaltigen Niederschläge im Juni von bis zu 100 Liter pro Quadratmeter weggesteckt werden.

Weniger Braugerste angebaut, geringere Ernte

Eine der wichtigsten Getreideart Oberfrankens bleibt die Sommergerste, vor allem die Braugerste. Auch wenn der Anbau im Vergleich zu 2019 von 30.500 Hektar auf 26.250 Hektar zurückgegangen ist, bleibt Oberfranken das größte Braugerste-Anbaugebiet in ganz Bayern. Hier rechnet der Bauernverband mit einer leicht unterdurchschnittlichen Ernte.

Politik macht es kleinen Bauern schwer

Unzufrieden sind die oberfränkischen Landwirte mit den aktuellen Entscheidungen der Politik. Viele Beschlüsse seien auch coronabedingt schnell und ohne große Diskussion getroffen worden. So treffe zum Beispiel die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vor allem die kleinstrukturierten Betriebe in Oberfranken, betonte BBV-Präsident Greif. Das bedeute, dass immer mehr Schweinebauern aufgeben und dafür dann Schweinefleisch zum Beispiel aus Dänemark importiert werden müsse.