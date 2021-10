Die Gartenschau Lindau ist Geschichte - Zufriedene Veranstalter

Auch wenn zum Abschluss der Gartenschau noch einmal richtig gefeiert wurde: Wieder einmal war es das Wetter, das nicht so richtig mitgespielt hat. Dichte Wolken hingen am Sonntag über der Insel. Und so blieb es dann auch bei etwas mehr als 280.000 Gästen, die die Ausstellung am Bodensee insgesamt besucht haben. Die Veranstalter dürften sich ein bisschen mehr erhofft haben. "Dennoch sind wir zufrieden", sagt Gartenschau-Geschäftsführerin Claudia Knoll.

144 Tage lang grünte und blühte es in Lindau

In den vergangenen 144 Tagen hatte sich die Stadt und mit ihr die Region von der schönsten Seite gezeigt. Unter dem Motto "Gartenstrand - vom Berg zum See" grünte und blühte es fast überall. Und immer wieder legten Gärtner Hand an, um Blumen zu pflanzen und Beete zu pflegen. In Ufernähe zum Bodensee waren sogar eigens für die Gartenschau Steintreppen gebaut worden, die die Gäste zum Verweilen einluden. Auch das Programm mit Musik, Konzerten und Lesungen konnte sich sehen lassen. Electro-Partys sorgten dafür, dass auch junges Publikum Interesse fand an der Gartenschau.

Corona-Auflagen bremsten anfangs Besuchernachfrage

Zurückhaltung hatte es anfangs noch wegen der strengen Corona-Regeln gegeben. So mussten sich Gäste vor ihrem Besuch im Internet registrieren. Wer keinen vollständigen Impfschutz hatte oder nicht als genesen galt, der musste am Eingang ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis vorzeigen. An den Eingängen, in Pavillons und Gastronomie mussten Besucher eine FFP2-Maske tragen.

Ein neuer Bürgerpark als Herzstück der Ausstellung am Bodensee

War bis ins Frühjahr nicht ganz klar gewesen, unter welchen Umständen die Ausstellung stattfinden kann, wurde sie schließlich am 20. Mai planmäßig eröffnet. Mit dabei waren unter anderem Europaministerin Melanie Huml, Umweltminister Thorsten Glauber und Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons. Herzstück des Gartenschau-Geländes wurde ein Bürgerpark, der auf einem ehemaligen Parkplatz auf der Ostseite der Insel angelegt worden war. Auf rund 17.000 Quadratmetern wurden dort unter anderem ein Skatepark, Sportflächen und ein Spielplatz errichtet, die auch jetzt nach der Schau erhalten bleiben sollen.

Gartenschau soll Stadtentwicklung nachhaltig beeinflussen

Die neuen Grünflächen schaffen eine Frischluftschneise und verbessern damit das Stadtklima, sagen die Veranstalter. Niederschlagswasser kann jetzt wieder direkt vor Ort versickern. Gleichzeitig werden neue Lebensräume für heimische Tiere und Pflanzen geschaffen. Und so war die Gartenschau in Lindau zu einer Entdeckungsreise geworden für Auswärtige und Einheimische.