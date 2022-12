Durchsuchungsaktion wegen Kinderpornografie am Untermain

Bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion am Bayerischen Untermain hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg "eine Vielzahl an Beweismitteln sichergestellt". Es geht um kinderpornografische Inhalte. Die Kripo hat am Mittwoch insgesamt sieben Objekte durchsucht. Beschuldigt sind sieben Männer im Alter zwischen 24 und 50 Jahren. Ihnen werden Straftaten im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendpornografie vorgeworfen.

Spezialisten werten Beweismittel aus

Unter den Beweismitteln sind etwa elektronische Geräte und Speichermedien, die jetzt von Spezialisten ausgewertet werden. Daneben haben Beamte in einem Objekt auch Waffen und Munition sichergestellt. Die Polizei spricht nach der Durchsuchungsaktion von einem "Erfolg im Kampf gegen Kinder- und Jugendpornografie".

Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo Aschaffenburg übernommen. Die Beamten ermitteln in Absprache mit dem Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch im Internet (ZKI) bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg und der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.

Kinderpornografie: Anstieg der Straftaten

In den vergangenen Jahren ist laut Polizei ein sehr starker Anstieg der Straftaten im Zusammenhang mit der Verbreitung pornografischer und vor allem kinderpornografischer Inhalte zu erkennen. In Unterfranken etwa sind die Fallzahlen zwischen 2019 und 2020 von 263 Taten auf 496 Taten angestiegen – das entspricht einem Plus von knapp 90 Prozent. Diese Entwicklung setzte sich auch 2021 fort: Es gab einen Anstieg auf 635 Fälle.

"Arbeitsgruppen Kinderpornografie" in Unterfranken

Um die Verbreitung von Kinderpornografie effizienter zu bekämpfen, hat das Polizeipräsidium Unterfranken eigene "Arbeitsgruppen Kinderpornografie" bei den drei Kriminalpolizei-Inspektionen im Regierungsbezirk eingerichtet. In den Arbeitsgruppen beschäftigen sich die Beamten seit Juli 2021 schwerpunktmäßig mit allen Delikten im Zusammenhang mit dem Besitz und der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie. Dabei arbeiten sie eng mit den unterfränkischen Staatsanwaltschaften und der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg zusammen.