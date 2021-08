Durchsuchungen wegen Kinderpornos: Auch Kinder unter Verdacht

Bei einem koordinierten Einsatz gegen Kinderpornografie haben Kripo-Beamte in der Oberpfalz mehr als ein Dutzend Wohnungen durchsucht. Unter den Verdächtigen sind auch zwei Kinder. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt nach eigenen Angaben gegen insgesamt 14 Personen wegen Besitz oder Verbreitung von kinderpornographischem Material.

Die Verdächtigen seien ausschließlich Männer im Alter zwischen 15 und 63 Jahren. Außerdem seien die Ermittler noch auf zwei Kinder unter 14 Jahren gestoßen, die ebenfalls solches Material besessen haben sollen. Diese beiden sind aber noch nicht strafmündig.

Ziele in Regensburg, Cham und Neumarkt

Die Durchsuchungen fanden bereits vergangene Woche statt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Insgesamt seien 14 Wohnungen in Stadt und Landkreis Regensburg, sowie in den Landkreisen Neumarkt und Cham durchsucht worden.

Hinweise aus dem Ausland

Bei einem Teil der Verdächtigen hatten die Regensburger Ermittler offenbar Hinweise von ausländischen Organisationen gegen Kindesmissbrauch erhalten, denen sie dann nachgingen. Bei den Durchsuchungen wurden der Polizei zufolge rund 20 Beweisstücke, vor allem Smartphones, sichergestellt. Bei den Ermittlungen gehe es nicht um ein Sammelverfahren, vielmehr würden alle Fälle einzeln betrachtet, hieß es weiter.