Durchsuchungen wegen Hasspostings auch in der Oberpfalz

Die Polizei ist heute mit einer bundesweiten Aktion gegen Hasskriminalität im Internet vorgegangen. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten die Beamten in Bayern die Wohnungen von 23 Verdächtigen, darunter zwei in der Oberpfalz. Beide Durchsuchungen fanden demnach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab statt.

Polizei stellt Datenträger sicher

Die Beamten stellten Datenträger sicher. Die beiden Beschuldigten haben laut Polizei eine Seite auf einer Plattform in den sozialen Netzwerken betrieben, und sollen es in vielen Fällen unterlassen haben, Kommentare mit strafrechtlich relevantem Inhalt von ihrer Seite zu löschen.

Beihilfe zur öffentlichen Aufforderung von Straftaten

Sie werden daher verdächtigt, Beihilfe zur "Öffentlichen Aufforderung zu Straftaten" geleistet zu haben. Mittlerweile wurde die Seite allerdings gelöscht, so die Polizei. Die Ermittlungen werden von der Kripo Weiden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Weiden geführt. Der Aktionstag zur Bekämpfung von Hasspostings - auch "Joint Action Day" genannt - findet bereits seit 2016 regelmäßig in ganz Deutschland statt, so die Polizei in einer Pressemitteilung.