Durchsuchungen wegen Betrügereien in Corona-Test-Zentren

Zwei Männer sollen in Stuttgart und Nürnberg Corona-Teststationen ohne Genehmigung betrieben und die Bürgertests betrügerisch abgerechnet haben. Dem Gesundheitsamt seien die beiden aufgefallen, nachdem eine "erhebliche Diskrepanz" zwischen tatsächlichen und abgerechneten Tests festgestellt worden sei, heißt es von den ermittelnden Behörden.

Durchsuchungen in Wohnungen und Teststationen

Mehr als 30 Polizistinnen und Polizisten durchsuchten bereits am 13. April die Wohnungen der 36 und 41 Jahre alten Männern sowie zehn Corona-Teststationen, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg gemeinsam mit. Unterstützt wurden sie in Nürnberg durch Kräfte der Bayerischen Polizei.

Sechs Corona-Teststationen ohne Genehmigung

Der Betrieb von vier Teststellen sei mit Genehmigung erfolgt, für fünf weitere in Stuttgart und eine in Nürnberg habe allerdings keine vorgelegen, heißt es weiter. Die Beschuldigten sollen behauptet haben, sämtliche der von ihnen abgerechneten Bürgertests seien ausschließlich in den vier zugelassenen Teststationen durchgeführt worden.

Ermittlungen laufen weiter

Bei der Durchsuchung wurden umfangreiche Beweismittel wie Abrechnungsunterlagen und digitale Daten sichergestellt. Zudem wurden Vermögenswerte von mehreren Hunderttausend Euro gesichert. Das LKW Baden-Württemberg ermittelt weiter.