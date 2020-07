Durchsuchungen bei Granini-Erbin Marielle Eckes

Mehrere Beamte des Bundeskriminalamts haben bereits am Dienstag zwei Immobilien der Granini-Erbin Marielle Eckes in Oberbayern durchsucht. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft München I auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Gegen die 45-Jährige werde wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt.

Durchsuchungen am Starnberger See und in München

Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet. Der Zeitung zufolge wurden die Durchsuchungen in einer Luxus-Immobilie in Starnberg sowie der Wohnung der 45-Jährigen in der Münchner Innenstadt durchgeführt.

Marielle Eckes Ehemann in Spanien verhaftet

Marielle Eckes soll in den Korruptionsskandal um ihren Ehemann Emilio Lozoya Austin verwickelt sein. Er soll bei Bauaufträgen Schmiergelder in Höhe von mehr als zehn Millionen Euro angenommen haben. Der Manager, einst einer der mächtigsten Wirtschaftsbosse Mexikos, wurde bereits im Februar in Spanien verhaftet.

Eckes-Granini: Kein Kommentar zu Familienangelegenheiten

Marielle Eckes ist schon seit Längerem untergetaucht. Sie gehört zur berühmten Eckes-Granini-Dynastie. Der Konzern, der seinen Sitz in Nieder-Olm in Rheinland-Pfalz hat, ist der größte Fruchtsafthersteller Europas. Die 45-Jährige sitzt aber nicht der Geschäftsführung. Eine Unternehmenssprecherin sagte der "Bild"-Zeitung, dass man sich generell nicht zur Familie Eckes äußere.