Durchsuchung in München: Bestechungen bei KfZ-Zulassungen?

Mehrere Verdächtige sollen über Jahre hinweg ein Bestechungssystem betrieben haben, um für kriminelle Zwecke an Zulassungsbescheinigungen und Kennzeichen für Autos zu kommen. Deswegen durchsuchte die Polizei am Mittwoch zehn Gebäude in München und im umliegenden Landkreis. Gegen zwölf Beschuldigte werde ermittelt, hieß es.

Ziel: Fahrzeugpapiere für Autos im Ausland

Hauptverdächtiger sei ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München. Ihm soll es gelungen sein, die Vorführpflicht bei den Zulassungsstellen zu umgehen und so amtlich ausgestellte Fahrzeugpapiere zu erlangen. Bei dem kriminellen System wurde laut Angaben der Polizei verschleiert, dass sich die zuzulassenden Fahrzeuge größtenteils im Ausland befanden. Neben Luxusfahrzeugen handelte es sich demnach auch um Autos der gehobenen Klasse bis hin zu mittelpreisigen Gebrauchtfahrzeugen.

Stadtmitarbeiter kam Betrug auf die Spur

Neben dem Hauptverdächtigten gingen die 60 Beamten ebenfalls gegen mehrere Betreiber von Zulassungsdiensten und deren Auftraggeber sowie gegen Angestellte einer technischen Prüforganisation in München vor.

Die Polizei kam den mutmaßlich Tätern nach eigenen Angaben auf die Spur, als ein frisierter Wagen mit verfälschten Dokumenten bei der Zulassungsstelle München zugelassen werden sollte. Ein aufmerksamer Mitarbeiter der Stadt München habe damals die Polizei verständigt, weil ihm Unstimmigkeiten bei den Dokumenten aufgefallen seien.

Der Vorwurf der Bestechlichkeit und Bestechung richtet sich auch gegen weitere Beschuldigte, deren Anzahl die Polizei aber bislang nicht abschließend benennen kann.