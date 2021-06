18.06.2021, 05:33 Uhr

"Durchschnittlich zufrieden": Spargelsaison in Franken endet

Es ist Endspurt auf den Spargelfeldern in Franken. Traditionell endet die Saison am 24. Juni – dem Johannistag. Zwar hat das Wetter in diesem Jahr nicht immer mitgespielt, dennoch ist der Spargel-Erzeugerverband Franken "durchschnittlich zufrieden".